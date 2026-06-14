Football/Coupe du monde-L'Ecosse victorieuse face à Haïti

L'Ecosse a remporté la victoire samedi face à Haïti (1-0), une première pour le pays depuis 1990, ce qui lui permet de prendre la tête de son groupe.

John McGinn a inscrit le seul but de la rencontre à la 28e minute, ce qui permet à son équipe de prendre la tête du groupe C après le match nul du Brésil et du Maroc (1-1) plus tôt dans la journée.

L'élargissement de la compétition et l'introduction cette année des seizièmes de finale rendent la qualification plus facile que jamais, et un total de trois points en phase de groupes, associé à une différence de buts respectable, devrait suffire à une équipe pour se qualifier pour la phase suivante.

Haïti, qui participe à sa première Coupe du monde depuis 1974, n'est pas parvenu à égaliser, malgré quelques occasions (38e, 85e).

L'Ecosse affrontera vendredi le Maroc à Boston, tandis qu'Haïti se mesurera le même jour au Brésil à Philadelphie.

(William Schomberg avec Karolos Grohmann; version française Camille Raynaud)