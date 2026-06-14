 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-L'Ecosse victorieuse face à Haïti
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 05:48

L'Ecosse a remporté la victoire samedi face à Haïti (1-0), une première pour le pays depuis 1990, ce qui lui permet de prendre la tête de son groupe.

John McGinn a inscrit le seul but de la rencontre à la 28e minute, ce qui permet à son équipe de prendre la tête du groupe C après le match nul du Brésil et du Maroc (1-1) plus tôt dans la journée.

L'élargissement de la compétition et l'introduction cette année des seizièmes de finale rendent la qualification plus facile que jamais, et un total de trois points en phase de groupes, associé à une différence de buts respectable, devrait suffire à une équipe pour se qualifier pour la phase suivante.

Haïti, qui participe à sa première Coupe du monde depuis 1974, n'est pas parvenu à égaliser, malgré quelques occasions (38e, 85e).

L'Ecosse affrontera vendredi le Maroc à Boston, tandis qu'Haïti se mesurera le même jour au Brésil à Philadelphie.

(William Schomberg avec Karolos Grohmann; version française Camille Raynaud)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Écosse frustre Haïti à l'expérience
    L'Écosse frustre Haïti à l'expérience
    information fournie par So Foot 14.06.2026 05:33 

    Victorieuse d'une valeureuse sélection haïtienne, l'Écosse repart de Boston avec trois points dans la poche (1-0) et la tête du groupe C. Surprise ! Haïti 0-1 Écosse But : McGinn (29 e ) pour l’Écosse Bonne nouvelle: un match disputé au Gillette Stadium ne doit ... Lire la suite

  • La Cadillac N.38 est à la lutte pour le podium lors des 24 Heures du Mans, le 13 juin 2026 ( AFP / Lou BENOIST )
    24 heures du Mans: Cadillac en tête au petit matin, la bataille fait rage
    information fournie par AFP 14.06.2026 05:19 

    La Cadillac N.12 de Louis Deletraz, Will Stevens et Norman Nato occupait la tête des 24 Heures du Mans à la mi-course dans une 94e édition de la classique mancelle extrêmement serrée. A 04H00, 11 voitures de six constructeurs différents étaient toujours dans le ... Lire la suite

  • L’Ecosse tire une croix sur Haïti
    L’Ecosse tire une croix sur Haïti
    information fournie par So Foot 14.06.2026 05:13 

    Haïti 0-1 Écosse But : John McGinn (28 e ) pour l’Écosse. Face à une équipe d’Haïti ayant montré énormément de ressources, l’Écosse obtient sa première victoire en Coupe du monde depuis 1990.… MP pour SOFOOT.com

  • Le Maroc proche de mettre fin à une série vieille de 92 ans
    Le Maroc proche de mettre fin à une série vieille de 92 ans
    information fournie par So Foot 14.06.2026 04:15 

    Le Maroc devait bien laisser au moins un record aux autres équipes. Vaincus seulement deux fois sur leurs 52 derniers matchs, les Lions de l’Atlas auraient pu glaner une victoire historique contre le Brésil à bien des égards. En plus de prendre un succès de gala ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank