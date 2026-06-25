Football/Coupe du monde-L'Autriche et l'Algérie se disputent la deuxième place du groupe J

par Nick Said

L'Autriche et l'Algérie s'affrontent samedi à Kansas City avec la deuxième place du groupe J en jeu, même si un match nul pourrait envoyer les deux équipes en seizièmes de finale.

Dans le groupe J, l'Argentine est déjà assurée de terminer en tête, tandis que l'Autriche et l'Algérie comptent chacune trois points.

Le vainqueur prendra donc la deuxième place, tandis qu'un nul permettrait à l'Autriche de la conserver grâce à une meilleure différence de buts. L'Algérie aurait alors de fortes chances de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes avec quatre points.

Un paradoxe demeure toutefois : en l'état, terminer troisième pourrait s'avérer plus avantageux que finir deuxième.

Le deuxième du groupe est en effet promis à un seizième de finale contre l'Espagne, l'une des équipes favorites, tandis que le troisième pourrait affronter la Suisse.

Côté algérien, l'attaquant Mohamed Amoura, absent lors de la victoire contre la Jordanie (2-1), est incertain. Côté autrichien, Stefan Posch a joué, de manière remarquable, avec la mâchoire fracturée contre l'Argentine.

Le sélectionneur de l'Autriche Ralf Rangnick s'est dit frustré par la défaite face à l'Albiceleste, tout en saluant la prestation de ses joueurs.

"Au cours de chaque match de Coupe du monde, il y a des moments où une équipe a la dynamique de son côté", a-t-il déclaré. "Je pense qu'en seconde période, on a livré une prestation de très haut niveau."

Le sélectionneur des Fennecs Vladimir Petkovic s'est lui aussi réjoui d'aborder ce dernier match avec le destin entre les mains de son équipe.

"Je pense qu'on a fait deux bons matches", a-t-il dit. "On reste maîtres de notre destin. Rien n'est encore décidé, mais on est toujours dans la course."

Cette affiche ravive inévitablement le souvenir du "match de la honte" lors de la Coupe du monde 1982, lorsque l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest s'étaient mis d'accord sur un résultat qui avait éliminé l'Algérie.

(Reportage Nick Said ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)