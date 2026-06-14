Football/Coupe du monde-L'Australie gâche le retour de la Turquie

par Pearl Josephine Nazare

L'Australie a gâché le retour de la Turquie en Coupe du monde après 24 ans d'absence en s'imposant (2-0) samedi lors de son premier match du groupe D, grâce à des buts de Nestory Irankunda et Connor Metcalfe.

L'Australie a ouvert le score sur une contre-attaque à la 27e minute, lorsque Nestory Irankunda a contrôlé un ballon en profondeur, déposant un défenseur avant de conclure d'un tir près du premier poteau.

La défense australienne, très solide, a repoussé toutes les attaques turques et les Socceroos ont doublé leur avance à la 75e minute lorsque le milieu de terrain Connor Metcalfe a récupéré le ballon à environ 20 mètres du but et l'a propulsé au fond des filets.

Ce résultat permet à l'Australie de figurer en deuxième position de son groupe, derrière les Etats-Unis, victorieux (4-1) du Paraguay vendredi.

(Reportage Pearl Josephine Nazare à Vancouver; version française Claude Chendjou)