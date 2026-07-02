Football/Coupe du monde-L'attaquant américain Folarin Balogun ne méritait pas un carton rouge-Pochettino

par Ian Ransom

Le sélectionneur des Etats-Unis Mauricio Pochettino a salué la cohésion de son équipe à la suite de sa victoire en seizième de finale de la Coupe du monde 2026, 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine jeudi, tout en déplorant l'expulsion de l'attaquant Folarin Balogun pour un contact qu'il qualifie d'"accidentel".

En raison de ce carton rouge, que Folarin Balogun a écopé en deuxième mi-temps après avoir ouvert le score au cours de la première - inscrivant au passage son troisième but de la compétition - l'attaquant sera suspendu pour le huitième de finale des Etats-Unis contre la Belgique, programmé mardi.

Mauricio Pochettino est devenu le premier sélectionneur de l'équipe masculine américaine de football à remporter trois matches de Coupe du monde - en plus sur le sol américain puisque les Etats-Unis co-organisent l'édition 2026 avec le Canada et le Mexique.

Après la victoire face à la Bosnie-Herzégovine, il a entonné "Take Me Home, Country Roads" - la chanson de 1971 de John Denver devenue l'hymne officieux de l'équipe américaine lors de ce Mondial - avec les supporters dans les tribunes tout en serrant dans ses bras les joueurs et le staff.

"C'est difficile de décrire ce que nous ressentons, car je trouve qu'ils ont été formidables, et il n'y a pas de match facile en Coupe du monde", a déclaré Mauricio Pochettino, à propos de ses joueurs.

"Je trouve que la maturité de l'équipe est impressionnante, vu la façon dont nous avons progressé au cours des cinq ou six dernières semaines", a-t-il ajouté.

Folarin Balogun s'est vu infliger un carton rouge à la 61e minute pour une semelle sur le défenseur bosniaque Tarik Muharemovic.

Aux yeux du sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine Sergej Barbarez, cette décision, confirmée par la VAR, était justifiée. Mais Mauricio Pochettino ne partage pas cet avis.

"Ce n'était en aucun cas un carton rouge. En regardant les images à la télévision, il n'y a jamais eu d'intention de marcher sur le joueur. C'est arrivé par accident et ce n'était en aucun cas intentionnel. C'est pourquoi, pour moi, ce n'était pas un carton rouge", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Mauricio Pochettino a noté que Folarin Balogun était, sans surprise, déçu de son expulsion.

"Mais il est aussi heureux parce que nous nous sommes qualifiés (...) Il doit comprendre que ce genre de situation arrive", a-t-il ajouté.

"J'espère vraiment qu'il pourra à nouveau nous aider. J'espère que nous passerons au tour suivant".

Les Etats-Unis et la Belgique se sont déjà rencontrés à sept reprises, la seule victoire des Américains face aux Diables rouges remontant à la première Coupe du monde de l'histoire, en 1930.

Fin mars, lors d'un match amical, la Belgique a battu les Etats-Unis 5-2.

Mais la rencontre entre les deux équipes qui reste dans les mémoires remonte à la Coupe du monde de 2014, quand la Belgique a dû attendre les prolongations pour venir à bout des Etats-Unis en huitième de finale, sur le score de 2-1, en raison notamment de la performance exceptionnelle du gardien américain, Tim Howard, auteur de 16 arrêts.

(Ian Ransom, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)