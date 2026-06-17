Football/Coupe du monde-L'Argentine victorieuse face à l'Algérie

Lionel Messi est entré mardi dans l'histoire de la Coupe du monde grâce à un triplé qui lui permet d'égaler le record du nombre de but inscrits durant un mondial.

Le capitaine de l'équipe argentine de football, qui fêtera ses 39 ans ce mois-ci, est en outre devenu le premier joueur à participer à six Coupes du monde.

L'Argentine s'est imposée face à l'Algérie (3-0) durant le premier match du groupe J, qui se déroulait à Kansas City, aux Etats-Unis.

L'Argentin a ouvert le score à la 17e minute, avant de marquer un deuxième but à l'heure de jeu. Il a terminé à la 76e minute par un tir précis dans la lucarne.

Après cette performance, Lionel Messi totalise 16 buts inscrits lors d'une Coupe du monde, un record qu'il partage désormais avec l'Allemand Miroslav Klose.

(Mark Gleeson; version française Camille Raynaud)