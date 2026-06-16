Football/Coupe du monde-L'Argentine sera prudente face à l'Algérie

L'Argentine, grande favorite pour terminer en tête de son groupe, abordera son match contre l'Algérie avec prudence et respect, a dit lundi le sélectionneur Lionel Scaloni, se remémorant la défaite surprise face à l'Arabie saoudite lors de leur premier match il y a quatre ans.

"Il s'agit d'une grande équipe avec des joueurs rapides. Il est bon d'être prudent et respectueux. Ils vont rendre les choses difficiles", a déclaré Lionel Scaloni aux journalistes.

L'entraîneur de l'équipe d'Argentine a décrit les Fennecs comme ayant un style similaire à l'équipe du Maroc, qui a dominé le Brésil durant la plus grande partie de leur match samedi.

Lionel Scaloni a souligné la nécessité de rester calme avant le match.

"Nous avons appris lors de la dernière Coupe du monde que, même s'il est important, le premier match n'est pas décisif. Nous avons l'esprit tranquille, tout n'est pas terminé dès le premier match", a-t-il dit.

Le sélectionneur a indiqué que son équipe était en forme, le buteur Julian Alvarez, qui se remet d'un problème à la cheville, devrait être disponible.

Le gardien Emiliano Martinez, quant à lui, est guéri d'une fracture au doigt subie lors de l'échauffement avant la finale de la Ligue Europa remportée par Aston Villa et devrait figurer dans le onze de départ.

Le défenseur central Nicolas Otamendi a insisté sur l'importance de l'organisation défensive tout en rappelant que l'Argentine était tenante du titre.

"Nous savons que nous sommes les champions que tout le monde voudra vaincre", a-t-il dit. "Nous avons (en tête) l'exemple du Qatar. Toute équipe peut causer des problèmes."

La rencontre en l'Argentine et l'Algérie, qui évolue dans le groupe J comme l'Autriche et la Jordanie, se déroulera mardi à Kansas City, aux Etats-Unis.

(Gabriel Araujo; version française Camille Raynaud)