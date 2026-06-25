Football/Coupe du monde-L'Argentine pourrait faire tourner son effectif face à la Jordanie

par Gabriel Araujo

L'Argentine aborde son dernier match du groupe J, samedi, avec un oeil déjà rivé vers les seizièmes de finale, tandis que son adversaire, la Jordanie, tentera de finir sa première Coupe du monde sur une bonne note dans ce match sans enjeu.

Les champions du monde en titre ont déjà assuré la première place du groupe grâce à leurs victoires contre l'Algérie (3-0) et l'Autriche (2-0), Lionel Messi ayant marqué les cinq buts de son équipe.

Avant d'affronter le deuxième du groupe H en seizièmes de finale, le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni pourrait faire tourner un peu son effectif contre la Jordanie.

Lionel Messi pourrait lui-même être laissé au repos, Nico Paz tenant la corde pour le remplacer.

"L'idée est de donner à un maximum de joueurs la chance de jouer. Je pense qu'ils le méritent et quand un match le permettra, je le ferai", avait dit Lionel Scaloni après le match contre l'Autriche.

Ceux qui sont revenus récemment de blessure, comme l'attaquant Julian Alvarez, l'arrière gauche Nicolas Tagliafico et le milieu de terrain Leandro Paredes, pourraient voir leur temps de jeu augmenter.

"Je ne suis pas arrivé dans la meilleure forme pour jouer les matches amicaux, mais je me sens très bien maintenant", a assuré Julian Alvarez, entré en jeu en cours de match face à l'Algérie et l'Autriche.

Le défenseur Cristian Romero devrait manquer la rencontre après avoir été remplacé sur blessure lors du dernier match. Nicolas Otamendi devrait pallier son absence.

La défense argentine n'a pas encore passé de véritable test et quelques incertitudes demeurent concernant sa solidité face à des adversaires plus relevés.

De son côté, la Jordanie espère "bien performer et laisser une belle trace", selon les mots de son sélectionneur Jamal Sellami, après deux défaites contre l'Autriche (3-1) et l'Algérie (2-1).

(Reportage de Gabriel Araujo; version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)