Football/Coupe du monde-L'Argentine face à un dilemme au poste d'attaquant

par Gabriel Araujo

Après la large victoire de l'Argentine contre l'Algérie (3-0) pour lancer sa Coupe du monde, le sélectionneur Lionel Scaloni se retrouve confronté à un dilemme au poste d'attaquant entre Lautaro Martinez et Julian Alvarez.

Les titulaires étaient de retour sur le terrain d'entraînement en vue du deuxième match contre l'Autriche lundi, après s'être contentés d'un entraînement en salle mercredi. Contre l'Algérie, Lautaro Martinez avait mené l'attaque avant de laisser sa place à Julian Alvarez à la 55e minute de jeu.

Ce dernier, joueur de l'Atlético de Madrid, était le titulaire habituel à l'approche du Mondial, mais Lionel Scaloni a opté mardi en faveur de Lautaro Martinez.

Un schéma qui rappelle le parcours triomphant de 2022 au Qatar, lorsque le joueur de l'Inter Milan avait commencé en tant que titulaire avant que son concurrent ne prenne le relais à partir du troisième match.

Avant la première rencontre des Argentins, Lionel Scaloni avait précisé que Julian Alvarez était disponible après s'être remis d'une gêne à la cheville.

"L'entraîneur prend constamment des décisions : qui joue, qui ne joue pas, qui entre, qui sort", a-t-il expliqué aux journalistes après le match. "Tout le monde aimerait jouer, mais pour construire une équipe, il faut 11 joueurs, et on recherche le fonctionnement idéal."

Selon la presse argentine, le sélectionneur pourrait cette fois préférer Julian Alvarez à Lautaro Martinez pour débuter contre l'Autriche.

"Des dilemmes de luxe et une concurrence salutaire", estime auprès de Reuters l'ancien gardien de but de Boca Juniors, Carlos Navarro Montoya.

"Lautaro Martinez est un finisseur brillant, plutôt un attaquant de surface, tandis que Julian Alvarez apporte non seulement sa finition et sa présence dans la surface, mais contribue également en dehors de celle-ci et peut être plus impliqué", analyse-t-il.

Une incertitude plane également au poste d'arrière droit, où Gonzalo Montiel a débuté contre l'Algérie avant que l'habituel titulaire Nahuel Molina ne le remplace à la mi-temps.

Le latéral gauche Nicolas Tagliafico reste également incertain en raison d'une blessure au mollet, Facundo Medina l'ayant remplacé contre l'Algérie.

La Fédération argentine de football a indiqué mercredi que Nicolas Tagliafico s'entraînait sur le terrain et que son rétablissement progressait de manière positive.

(Reportage de Gabriel Araujo; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)