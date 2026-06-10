Football/Coupe du monde-L'arbitre somalien Artan, interdit d'entrée aux USA, estime que ce qui s'est passé était "le destin"

* L'arbitre Artan s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis avant la Coupe du monde

* Il exhorte les Somaliens à ne pas perdre espoir et remercie la Fifa pour son soutien

* Les supporters somaliens, déçus, qualifient cette décision de "honteuse"

par Faisal Ali

L'arbitre de football somalien Omar Abdulkadir Artan a déclaré mercredi que la décision de lui refuser l'entrée aux États-Unis pour la Coupe du monde était "le destin" et a exhorté ses compatriotes somaliens à ne pas se laisser abattre par cette situation.

Artan, élu arbitre africain de l'année en 2025, devait devenir le premier Somalien à officier lors de la plus grande compétition mondiale de football, mais il a été refoulé par les douanes et la protection des frontières américaines (CBP) ce week-end.

L'administration Trump a déclaré mardi que les États-Unis avaient refusé l'entrée à Artan pour la Coupe du monde en raison de ses liens avec des "membres présumés d'organisations terroristes."

"Ce qui est arrivé est arrivé, c’était le destin. Je suis reconnaissant du soutien que m’a apporté la Fifa", a déclaré Omar Artan aux journalistes à son arrivée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, avant d’exhorter ses partisans à soutenir leur pays.

"La Somalie est la nôtre, que les choses aillent bien ou mal. Je veux dire à nos jeunes de ne pas perdre espoir en notre pays", a-t-il déclaré. "Je suis maintenant dans mon pays, et il n’y a aucun autre endroit où je voudrais être." Les politiques d’immigration strictes de l’administration Trump ont été un sujet de préoccupation avant la Coupe du monde, Washington ayant imposé l’année dernière une interdiction générale de voyager aux citoyens de 12 pays, dont la Somalie.

Un porte-parole de la Fifa a déclaré qu’Omar Artan ne pourrait désormais plus s’entraîner ni officier lors du tournoi, qui se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada et débute jeudi.

DES SUPPORTERS DÉÇUS

La nouvelle a été accueillie avec une amère déception par les supporters de football somaliens qui attendaient avec impatience la présence d’Omar Artan au tournoi.

"Cela aurait été un moment exceptionnel, non seulement pour lui, mais aussi pour nous tous et pour l’Afrique", a déclaré à Reuters Abdifatah, un étudiant qui n’a donné que son prénom.

Le photographe Najib A. Farah, 26 ans, a qualifié cette décision de "honteuse."

"Omar Artan était un modèle pour les arbitres somaliens et le refuser envoie un mauvais message aux jeunes Somaliens qui aspirent à une carrière dans le football", a-t-il déclaré.

Le gouvernement somalien a déclaré avoir tenté en vain de négocier avec les États-Unis et la Fifa afin qu’Omar Artan puisse entrer sur le territoire américain, et s’est dit attristé par ce qui s’était passé.

Sans l'identifier, le CBP a déclaré qu’un ressortissant somalien était arrivé samedi à l’aéroport international de Miami en provenance d’Istanbul et avait été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents.

Un responsable de l'administration a déclaré par la suite que les agents du CBP avaient déterminé qu'Omar Artan constituait une menace pour la sécurité nationale.

On ignore quels matches Omar Artan aurait arbitré, bien que ce type d’information ne soit généralement annoncé que deux à trois jours à l’avance.

(Reportage de Faisal Ali à Mogadiscio ; version française Olivier Cherfan)