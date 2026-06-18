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Football/Coupe du monde-L'Angleterre domine la Croatie grâce à un doublé de Kane
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 00:14

L'Angleterre a parfaitement lancé sa Coupe du monde en s'imposant mercredi contre la Croatie (4-2) dans le choc du groupe L grâce à un doublé d'Harry Kane et aux buts de Jude Bellingham et Marcus Rashford.

Harry Kane a ouvert le score à la 12e minute sur un penalty frappé en deux temps après l'avoir initialement manqué. La Croatie a égalisé 24 minutes plus tard par Martin Baturina, qui a profité des erreurs du milieu de terrain anglais avant de tromper Jordan Pickford.

Dans une folle fin de première période, Harry Kane a redonné l'avantage à son équipe à la 42e minute, égalant le record de buts inscrits en Coupe du monde par un joueur anglais, détenu jusqu'ici par Gary Lineker (10).

Mais Petar Musa a de nouveau égalisé dans le temps additionnel de la première période sur un service d'Ivan Perisic.

Deux minutes après le retour des vestiaires, Jude Bellingham, servi en profondeur par Elliot Anderson, a marqué avec l'aide du poteau avant que Marcus Rashford ne parachève le succès anglais à la 85e minute.

(Rédigé par William Schomberg, version française Vincent Daheron)

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