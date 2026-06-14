Football/Coupe du monde-L’Allemagne écrase Curaçao 7-1 pour son entrée en lice

L'Allemagne a écrasé Curaçao 7-1 dimanche lors de son premier match de Coupe du monde, après que Felix Nmecha a inscrit le but le plus rapide du tournoi à ce jour, puis a obtenu un penalty dans le temps additionnel de la première période, que Kai Havertz a transformé pour creuser l'écart. Les quadruples champions du monde ont dominé dès le début de ce match du groupe E face à la plus petite nation à s'être qualifiée pour une Coupe du monde, et ont été récompensés lorsque Felix Nmecha a envoyé un tir enroulé dans le coin du but après une sublime combinaison en une-deux avec Florian Wirtz à la sixième minute.

Une équipe de Curaçao déterminée a donné à ses supporters de quoi exulter lorsque le tir dévié de Livano Comenencia a battu le gardien Manuel Neuer pour égaliser, mais l'Allemagne a rapidement repris le contrôle grâce à une tête de Nico Schlotterbeck et à un penalty transformé par Kai Havertz.

L'Allemagne a repris là où elle s'était arrêtée après la pause, Jamal Musiala se défaisant d'un défenseur pour marquer. Nathaniel Brown a ensuite inscrit un but pour ses débuts en Coupe du monde avant que Deniz Undav et Kai Havertz n'ajoutent des buts en fin de match pour parachever une large victoire.

(Reportage Michael Kahn ; version française Jérôme Terroy)