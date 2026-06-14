 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-L’Allemagne écrase Curaçao 7-1 pour son entrée en lice
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 21:37

L'Allemagne a écrasé Curaçao 7-1 dimanche lors de son premier match de Coupe du monde, après que Felix Nmecha a inscrit le but le plus rapide du tournoi à ce jour, puis a obtenu un penalty dans le temps additionnel de la première période, que Kai Havertz a transformé pour creuser l'écart. Les quadruples champions du monde ont dominé dès le début de ce match du groupe E face à la plus petite nation à s'être qualifiée pour une Coupe du monde, et ont été récompensés lorsque Felix Nmecha a envoyé un tir enroulé dans le coin du but après une sublime combinaison en une-deux avec Florian Wirtz à la sixième minute.

Une équipe de Curaçao déterminée a donné à ses supporters de quoi exulter lorsque le tir dévié de Livano Comenencia a battu le gardien Manuel Neuer pour égaliser, mais l'Allemagne a rapidement repris le contrôle grâce à une tête de Nico Schlotterbeck et à un penalty transformé par Kai Havertz.

L'Allemagne a repris là où elle s'était arrêtée après la pause, Jamal Musiala se défaisant d'un défenseur pour marquer. Nathaniel Brown a ensuite inscrit un but pour ses débuts en Coupe du monde avant que Deniz Undav et Kai Havertz n'ajoutent des buts en fin de match pour parachever une large victoire.

(Reportage Michael Kahn ; version française Jérôme Terroy)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank