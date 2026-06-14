Football/Coupe du monde-L’Allemagne domine Curaçao 7-1 pour ses débuts au Mondial

par Nick Said

L'Allemagne a débuté sa campagne en Coupe du monde par une victoire écrasante 7-1 face aux débutants de Curaçao dimanche, lors d'un match qui a marqué l'histoire à plusieurs égards et où le résultat sans appel n'a pas réussi à éclipser l'événement pour cette nation insulaire.

L'Allemand Felix Nmecha a inscrit le but le plus rapide du tournoi jusqu'à présent après six minutes de jeu, et Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doublé), Jamal Musiala, Nathaniel Brown et Deniz Undav ont également trouvé le chemin des filets lors d'une rencontre facile pour l'équipe de Julian Nagelsmann.

Mais c'est l'égalisation de Livano Comenencia à la 21ème minute pour Curaçao qui a suscité la plus grande ovation parmi les 68 021 spectateurs. Ce but est le premier inscrit par Curaçao en Coupe du monde, alors qu'elle est devenue la plus petite nation, tant par sa population que par sa superficie, à disputer la phase finale de la compétition.

Les nombreux supporters de Curaçao ont savouré cette journée historique sous la houlette de Dick Advocaat, devenu à 78 ans le plus vieux sélectionneur de l’histoire de la Coupe du monde, et ont encouragé leur équipe jusqu’au bout lors d’un événement que beaucoup pensaient ne jamais voir arriver.

Le gardien de but Manuel Neuer, rappelé en sélection, est désormais également le joueur le plus âgé à avoir représenté l'Allemagne lors d'un grand tournoi à 40 ans, battant le précédent détenteur du record, Lothar Matthäus, qui avait joué lors du Championnat d'Europe 2000.

Curaçao peut se consoler en se rappelant que le score de son premier match du groupe E correspond à la victoire 7-1 de l’Allemagne face au Brésil, pays hôte, en demi-finale de 2014, et que, dans un bon jour, les quadruples champions du monde peuvent être imparables.

Ce match n'était pas tout à fait de ce niveau, mais les Allemands se sont tout de même montrés très efficaces, ont contrôlé la possession et se sont créé des occasions à volonté pour envoyer un message à leurs rivaux de cette Coupe du monde : il faut compter avec eux dans la course au titre.

Curaçao est surnommée "La Vague Bleue", mais ce sont plutôt des vagues successives de maillots blancs qui l’ont submergée dès le début. L'égalité a duré six minutes avant que les passes rapides de l'Allemagne à l'entrée de la surface ne créent une occasion de but pour Felix Nmecha, après un une-deux avec Florian Wirtz. Felix Nmecha a envoyé un tir enroulé dans le coin du filet, ne laissant aucune chance au gardien Eloy Room.

L'Allemagne a continué à presser, mais c'est Curaçao qui a inscrit le deuxième but, son plan de jeu en contre ayant fonctionné.

Il y avait eu quelques signes avant-coureurs avant que l'Allemagne ne rate à deux reprises son dégagement près de sa surface et que le tir de Livano Comenencia à 15 mètres ne soit dévié, envoyant le ballon au-dessus de Neuer.

L'Allemagne a toutefois repris l'avantage à la 38ème minute, grâce à un simple coup de tête de Nico Schlotterbeck sur un corner de Nathaniel Brown, et à partir de là, le match s'est transformé en une véritable formalité.

L'Allemagne a obtenu un penalty lorsque Felix Nmecha a été fauché par Riechedly Bazoer et Kai Havertz l'a transformé, avant que Jamal Musiala ne creuse l'écart en début de seconde période, laissant à Nathaniel Brown, Deniz Undav et Kai Havertz, avec son deuxième but, le soin de parachever la déroute.

(Reportage Nick Said et Michael Kahn ; version française Jérôme Terroy )