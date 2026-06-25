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Football/Coupe du monde-L'Afrique du Sud se qualifie pour la première fois pour la phase à élimination directe
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 09:56

L'Afrique du Sud s'est qualifiée jeudi pour la première fois de son histoire pour la phase à élimination directe d'une Coupe du monde, grâce à un but de Thapelo Maseko inscrit en seconde mi-temps qui lui a permis de s'imposer 1-0 face à la Corée du Sud.

L'Afrique du Sud n'avait pas réussi à passer la phase de poules lors de ses trois premières participations à la Coupe du monde, en 1998, 2002 et 2010.

"(...) Une expérience fantastique. Ça a été très dur aujourd'hui, mais c'était un beau match. Je pense que nous avons très bien joué sur le plan tactique et que la Corée du Sud a eu du mal à trouver des espaces", a déclaré Hugo Broos, le sélectionneure belge de l’Afrique du Sud.

"Nous avons marqué, puis il y a eu 20 minutes de suspense à couper le souffle. C'est un moment historique, et je suis très heureux pour les garçons. Je travaille avec eux depuis cinq ans", a-t-il ajouté.

Se retrouvant avec trois points après les trois journées de la phase de poules du groupe A, la Corée du Sud, demi-finaliste de la Coupe du monde 2002, peut encore se qualifier au titre de l'un des huit meilleurs troisièmes mais elle devra attendre la fin des matchs des autres poules.

A ce stade, seuls les groupes A, B et C ont bouclé leurs matchss et le troisième du groupe B, la Bosnie-Herzégovine, a fini avec quatre points et celui du groupe C, l'Ecosse, avec trois points.

Dans l'autre match de la troisième journée du groupe A, le Mexique, un des trois pays hôtes de la Coupe du monde 2026 et qui était déjà qualifié après la deuxième journée pour les seizièmes de finale, a battu la République tchèque 3-0, éliminant de la compétition son adversaire du jour.

(Julien Pretot, Version française Benoit Van Overstraeten)

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