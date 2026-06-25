Football/Coupe du monde-L’Afrique du Sud, équipe surprise des 16es de finale

par Mark Gleeson

L'Afrique du Sud a puisé dans sa volonté de faire taire ses détracteurs pour rejoindre la phase à élimination directe de la Coupe du monde de football pour la première fois, déjouant ainsi tous les pronostics, grâce à sa victoire contre la Corée du Sud (1-0), mercredi.

Après une entrée en matière manquée face au Mexique (2-0) lors du match d'ouverture du Mondial puis un nul face à la République tchèque (1-1), les Bafana Bafana ont affiché un visage bien différent à Monterrey. Plus offensifs et plus dangereux, ils sont parvenus à décrocher la deuxième place du groupe A.

"La pression était immense autour de nous, sur le terrain comme en dehors," a déclaré le capitaine Ronwen Williams.

"Quand on était dos au mur, les joueurs ont répondu présent. Quand j'ai vu les publications des équipes qui pourraient sortir des poules et qu'on ne nous donnait aucune chance, ça nous a donné l'impression que tout le monde était contre nous. On s'est servi de ça comme motivation et comme énergie pour se battre."

Il s'agit de la première qualification de l'Afrique du Sud pour la phase à élimination directe en quatre participations. En 2010, lorsque le Mondial s'était tenu sur son sol, elle était devenue la première nation hôte éliminée dès le premier tour.

"Je pense qu'on a livré un très bon match tactiquement", a estimé le sélectionneur Hugo Broos. "Tout le monde a fait son travail. La différence avec notre précédent match, c'est qu'on a été très dangereux quand on avait le ballon."

Le manque d'efficacité a toujours été la marque de fabrique du football sud-africain et il a fallu attendre la 65e minute pour faire la différence.

"On a eu quelques occasions en première période et j'ai dit aux joueurs, à la mi-temps, de continuer à y croire. Je suis très fier de la prestation de mon équipe", a ajouté le technicien belge.

Le but de la délivrance a été inscrit par Thapelo Maseko, devenu un héros national.

"J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. J'ai manqué quelques occasions, mais j'ai fini par aider l'équipe. On a gagné, et c'est tout ce qui compte", a-t-il confié.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)