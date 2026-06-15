Football/Coupe du monde-Koeman défend ses choix tactiques après le match nul des Pays-Bas contre le Japon

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a défendu ses choix tactiques et ses remplacements après que les espoirs de victoire de son équipe lors de leur premier match de Coupe du monde, ont été anéantis par un but tardif du Japon lors du match nul (2-2) dimanche.

Deux buts bien exécutés par le capitaine Virgil van Dijk et Crysencio Summerville, de part et d'autre du but de Keito Nakamura, ont donné l'avantage aux Pays-Bas à deux reprises, mais une frappe déviée de Daichi Kamada à deux minutes de la fin a scellé le partage des points.

Six minutes après le but de Crysencio Summerville à la 64ème minute, Ronald Koeman a remplacé l’ailier dans le cadre d’un triple changement et a ensuite ajouté un troisième défenseur central avec l’entrée de Nathan Aké.

Ce dispositif plus défensif s'est toutefois retourné contre eux, le Japon prenant l'initiative et Koki Ogawa adressant une tête vers le but qui a permis la déviation égalisatrice de Daichi Kamada.

Ronald Koeman a néanmoins affirmé ne rien regretter de ses choix, attribuant plutôt le résultat à une défense défaillante.

"Il y avait aussi un problème de pression sur les côtés. Donc, si l’on regarde le match, les deux buts, eh bien, nous n’avons pas bien défendu", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Le football est un jeu étrange, car après le deuxième but du Japon, ils ont eux aussi commencé à défendre.

"Nous aurions donc pu marquer un troisième but. Je ne regrette donc pas mes choix."

Un jour après avoir déclaré Memphis Depay apte à débuter malgré un récent problème à la cuisse, Ronald Koeman a fait entrer le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas en seconde période, remplaçant le remuant Donyell Malen.

Memphis Depay a écopé d'un carton jaune pour une intervention rugueuse et n'a pas réussi à faire la différence.

Les Pays-Bas, quart- de-finalistes à Qatar 2022, bénéficieront d'une pause de près d'une semaine avant d'affronter la Suède lors de leur deuxième match du Groupe F à Houston. Ronald Koeman a estimé que les Pays-Bas avaient joué à un "niveau minimal" contre le Japon et a accusé les médias de sous-estimer leurs adversaires asiatiques.

"Bien sûr, nous pouvons faire mieux et nous devons progresser au fil du tournoi", a-t-il déclaré.

"Ce n'était certainement pas notre meilleure performance.

"Bien sûr, nous aurions préféré remporter le premier match. Nous nous y attendions."

(Reportage de Ian Ransom; version française Meriam Telhig)