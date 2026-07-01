Football/Coupe du monde-Kane sauve l'Angleterre face à la RD Congo

(Actualisé tout du long)

L'Angleterre s'est qualifiée mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant la République démocratique du Congo (2-1) grâce à un doublé de son attaquant Harry Kane dans le dernier quart d'heure, alors qu'elle a longtemps été menée au score après le but de Brian Cipenga (7e).

Les Anglais seront opposés dimanche au Mexique, pays co-organisateur, pour une place en quarts de finale.

Harry Kane a permis à son pays d'égaliser face à la RD Congo à la 75e minute d'un coup de tête, avant d'inscrire un but victorieux spectaculaire à quatre minutes de la fin du match.

Brian Cipenga avait donné d'emblée l’avantage aux Congolais, leur offrant l'espoir d'un exploit retentissant et, à l'inverse, pour l'Angleterre, le spectre d'une élimination précoce.

Soutenus par nombre des 68.239 spectateurs présents au Stade d'Atlanta, les Anglais ont dû faire preuve de patience et de persévérance pour renverser le match.

Cipenga a marqué d’une puissante frappe du pied droit depuis un angle fermé, après s’être retrouvé seul sur le côté gauche, battant Jordan Pickford au premier poteau, dans ce qui constitue son premier but international. L’action est partie d’un long ballon du capitaine congolais Chancel Mbemba, qui a survolé la tête de Noah Sadiki et du défenseur anglais Djed Spence.

L’Angleterre a failli égaliser par un coup de chance 21 minutes plus tard, lorsque le coup franc de Declan Rice a rebondi sur le genou d’un défenseur avant de passer de justesse à côté du but. Puis, sur un centre précis de Rice, la tête de Jude Bellingham a été repoussée d’une main par le gardien Lionel Mpasi.

La pression anglaise, dans une première mi-temps riche en rebondissements, s’est poursuivie avec un tir de Marcus Rashford repoussé sur la ligne par Aaron Wan-Bissaka, tandis que Mpasi réalisait des arrêts instinctifs pour contrer Bellingham et Kane, ce dernier ayant également réclamé en vain un penalty.

Les Congolais ont eu l’occasion d’alourdir le score à la 43e minute lorsque le centre de Wan-Bissaka a été dévié sur le poteau par Yoane Wissa.

L’Angleterre semblait de plus en plus frustrée alors que les défenseurs congolais contraient aisément ses attaques, ce qui a fait fulminer le sélectionneur Thomas Tuchel à plusieurs reprises depuis la ligne de touche à l’encontre de ses joueurs, avant de procéder à plusieurs changements.

Le mur a finalement cédé à la 75e minute lorsque Kane, 32 ans, s’est créé un espace dans la surface de réparation pour reprendre de la tête un centre du remplaçant Anthony Gordon, échappant habilement à son défenseur avec son instinct de prédateur habituel.

Sa frappe suivante, un tir filant à près de 100 km/h, a été le but spectaculaire de la victoire : il s’est décalé à l’entrée de la surface congolaise avant de marquer. Il s’agissait de son 13e but en Coupe du monde, ce qui le place au-dessus de Pelé, d'une unité, au classement des buteurs dans l'histoire du tournoi.

(Reportahe Mark Gleeson, avec la contribution de Trevor Stynes)