Football/Coupe du monde-Igor Thiago titulaire avec le Brésil contre le Maroc

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a pris la décision surprenante d'aligner l'attaquant Igor Thiago à la place de Matheus Cunha pour le match d'ouverture du groupe C de la Coupe du monde samedi contre le Maroc.

* La composition de départ du Brésil comprend l'attaquant Igor Thiago, qui fera ses débuts en Coupe du monde aux côtés de Vinicius Junior et Raphinha.

* La saison dernière, l'attaquant de Brentford a été le premier Brésilien à marquer plus de 20 buts en une seule saison de Premier League.

* Roger Ibáñez et Douglas Santos débuteront aux postes d'arrières latéraux, avec Marquinhos et Gabriel Magalhães en défense centrale.

* Neymar manquera le match car il se remet d'une blessure au mollet.

* Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a choisi le milieu de terrain Bilal El Khannouss pour débuter à la place d'Abde Ezzalzouli, blessé.

* Le Brésil et le Maroc font partie du groupe C avec l'Écosse et Haïti.

Compositions :

Brésil : Alisson ; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos ; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá ; Raphinha, Vinicius Junior, Igor Thiago.

Maroc : Yassine Bounou ; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui ; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz.

(Rédigé par Fernando Kallas ; version française Jérôme Terroy )