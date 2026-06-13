 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Igor Thiago titulaire avec le Brésil contre le Maroc
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 23:42

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a pris la décision surprenante d'aligner l'attaquant Igor Thiago à la place de Matheus Cunha pour le match d'ouverture du groupe C de la Coupe du monde samedi contre le Maroc.

* La composition de départ du Brésil comprend l'attaquant Igor Thiago, qui fera ses débuts en Coupe du monde aux côtés de Vinicius Junior et Raphinha.

* La saison dernière, l'attaquant de Brentford a été le premier Brésilien à marquer plus de 20 buts en une seule saison de Premier League.

* Roger Ibáñez et Douglas Santos débuteront aux postes d'arrières latéraux, avec Marquinhos et Gabriel Magalhães en défense centrale.

* Neymar manquera le match car il se remet d'une blessure au mollet.

* Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a choisi le milieu de terrain Bilal El Khannouss pour débuter à la place d'Abde Ezzalzouli, blessé.

* Le Brésil et le Maroc font partie du groupe C avec l'Écosse et Haïti.

Compositions :

Brésil : Alisson ; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos ; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá ; Raphinha, Vinicius Junior, Igor Thiago.

Maroc : Yassine Bounou ; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui ; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz.

(Rédigé par Fernando Kallas ; version française Jérôme Terroy )

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Doué et Saliba d'entrée face au Sénégal ?
    Doué et Saliba d'entrée face au Sénégal ?
    information fournie par So Foot 13.06.2026 23:48 

    Un onze de vainqueurs ? Alors que l’équipe de France s’est entraînée ce samedi soir du côté de son camp de base de Boston , l’incertitude demeure concernant les onze joueurs qui débuteront mardi soir, face au Sénégal. Une composition de départ qui pourrait être ... Lire la suite

  • Vinicius Junior (g) à l'entraînement avec le Brésil avant son entrée en lice en Coupe du monde contre le Maroc, le 11 juin 2026 à Morristown (New Jersey). ( AFP / MAURO PIMENTEL )
    Mondial-2026: après le premier point du Qatar, place au Brésil !
    information fournie par AFP 13.06.2026 23:22 

    Le premier choc du Mondial-2026 est pour ce soir ! Le Brésil, en quête d'une sixième étoile, et le Maroc, demi-finaliste en 2022, s'affrontent samedi soir à New York dans un duel très attendu. En attendant, le Qatar, battu trois fois il y a quatre ans dans l'édition ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 11 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Trump affirme qu'un accord sera signé dimanche avec l'Iran
    information fournie par AFP 13.06.2026 23:15 

    Donald Trump et le médiateur pakistanais ont affirmé samedi que la signature d'un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était prévue dimanche, une date non confirmée à ce stade par Téhéran. C'est d'abord le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ... Lire la suite

  • La Suisse se fait rejoindre sur le gong par le Qatar
    La Suisse se fait rejoindre sur le gong par le Qatar
    information fournie par So Foot 13.06.2026 23:05 

    Qatar 1-1 Suisse But : Khouki (90 e +5) pour le Qatar // Embolo (17 e SP) pour la Nati Plus d’informations à venir…… TB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank