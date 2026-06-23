Football/Coupe du monde-Deschamps manquera le match contre la Norvège pour assister aux obsèques de sa mère

(Actualisé avec précisions)

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps va rentrer en France pour assister aux obsèques de sa mère et manquera ainsi le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde contre la Norvège, vendredi, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF).

"Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I", a déclaré la FFF dans un communiqué.

"Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d’apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques."

En son absence, son adjoint Guy Stéphan dirigera la rencontre, décisive pour la première place du groupe, a ajouté la FFF.

L'équipe de France a acquis lundi sa qualification pour les seizièmes de finale de la compétition grâce à sa victoire contre l'Irak (3-0).

(Reportage de Julien Pretot; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)