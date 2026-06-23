 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Deschamps manquera le match contre la Norvège pour assister aux obsèques de sa mère
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 22:30

(Actualisé avec précisions)

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps va rentrer en France pour assister aux obsèques de sa mère et manquera ainsi le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde contre la Norvège, vendredi, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF).

"Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I", a déclaré la FFF dans un communiqué.

"Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d’apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques."

En son absence, son adjoint Guy Stéphan dirigera la rencontre, décisive pour la première place du groupe, a ajouté la FFF.

L'équipe de France a acquis lundi sa qualification pour les seizièmes de finale de la compétition grâce à sa victoire contre l'Irak (3-0).

(Reportage de Julien Pretot; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank