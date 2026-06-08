 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-De la Fuente optimiste pour Yamal et Williams avant l'entrée en lice de l'Espagne
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 20:07

par Janina Nuno Rios

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a déclaré que Lamine Yamal, Nico Williams et Victor Muñoz étaient en bonne voie pour être disponibles pour le premier match de la Coupe du monde contre le Cap-Vert, le 15 juin.

Lamine Yamal, 18 ans, souffre de problèmes à l'aine et d'une blessure aux ischio-jambiers contractée en avril, tandis que Nico Williams et Victor Muñoz se remettent également de blessures.

Le trio est resté au centre d'entraînement de l'Espagne à Chattanooga, dans le Tennessee, pour poursuivre sa rééducation plutôt que d'accompagner le groupe pour le dernier match de préparation contre le Pérou lundi.

« S'il n'y a pas de contretemps dans les jours à venir, nous pensons qu'ils seront disponibles le 15 », a déclaré dimanche Luis de la Fuente aux journalistes.

« Je pense que tous les trois seront en mesure de jouer. »

Interrogé sur la possibilité que les joueurs soient prêts à débuter contre le Cap-Vert, Luis De la Fuente s’est montré plus prudent.

« Tous les trois sont dans les temps pour être en bonne condition le 15 juin », a-t-il ajouté.

L'Espagne affrontera le Pérou à Puebla avant de se rendre à Atlanta pour son premier match de Coupe du monde, et Luis De la Fuente a déclaré qu'ils ne prendraient pas leurs adversaires à la légère.

« Pour nous, c’est un match très important », a souligné l’Espagnol. « Nous ne l’abordons pas simplement comme un match de préparation. »

L'Espagne arrive en Coupe du monde parmi les favoris après son triomphe à l'Euro 2024. L'attaquant Yeremy Pino a déclaré que l'Espagne assumait ces attentes.

« Le statut de favori est normal », a-t-il affirmé. « Nous avons connu de très bonnes années et nous en sommes très fiers. »

« La pression ne devrait pas nous faire jouer moins bien. Elle devrait nous pousser à nous améliorer et à mieux jouer. »

(Reportage Janina Nuno Rios ; version française Olivier Cherfan)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank