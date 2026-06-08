Football/Coupe du monde-De la Fuente optimiste pour Yamal et Williams avant l'entrée en lice de l'Espagne

par Janina Nuno Rios

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a déclaré que Lamine Yamal, Nico Williams et Victor Muñoz étaient en bonne voie pour être disponibles pour le premier match de la Coupe du monde contre le Cap-Vert, le 15 juin.

Lamine Yamal, 18 ans, souffre de problèmes à l'aine et d'une blessure aux ischio-jambiers contractée en avril, tandis que Nico Williams et Victor Muñoz se remettent également de blessures.

Le trio est resté au centre d'entraînement de l'Espagne à Chattanooga, dans le Tennessee, pour poursuivre sa rééducation plutôt que d'accompagner le groupe pour le dernier match de préparation contre le Pérou lundi.

« S'il n'y a pas de contretemps dans les jours à venir, nous pensons qu'ils seront disponibles le 15 », a déclaré dimanche Luis de la Fuente aux journalistes.

« Je pense que tous les trois seront en mesure de jouer. »

Interrogé sur la possibilité que les joueurs soient prêts à débuter contre le Cap-Vert, Luis De la Fuente s’est montré plus prudent.

« Tous les trois sont dans les temps pour être en bonne condition le 15 juin », a-t-il ajouté.

L'Espagne affrontera le Pérou à Puebla avant de se rendre à Atlanta pour son premier match de Coupe du monde, et Luis De la Fuente a déclaré qu'ils ne prendraient pas leurs adversaires à la légère.

« Pour nous, c’est un match très important », a souligné l’Espagnol. « Nous ne l’abordons pas simplement comme un match de préparation. »

L'Espagne arrive en Coupe du monde parmi les favoris après son triomphe à l'Euro 2024. L'attaquant Yeremy Pino a déclaré que l'Espagne assumait ces attentes.

« Le statut de favori est normal », a-t-il affirmé. « Nous avons connu de très bonnes années et nous en sommes très fiers. »

« La pression ne devrait pas nous faire jouer moins bien. Elle devrait nous pousser à nous améliorer et à mieux jouer. »

(Reportage Janina Nuno Rios ; version française Olivier Cherfan)