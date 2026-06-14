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Football/Coupe du monde-Curaçao peut encore vivre un beau Mondial selon Dick Advocaat
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 23:27

* L'entraîneur Dick Advocaat exhorte Curaçao à rester positif après cette lourde défaite

* Dick Advocaat revient sur les débuts historiques de Curaçao en Coupe du monde et sur le soutien des supporters

* L'entraîneur estime que Curaçao peut créer la surprise lors des prochains matches

Les joueurs de Curaçao n'ont aucune raison d'être abattus après la déroute 7-1 infligée par l'Allemagne lors des débuts de cette petite nation en Coupe du monde dimanche, et ils ont encore l'occasion de réussir leur tournoi, a affirmé l'entraîneur Dick Advocaat.

Le Néerlandais de 78 ans a indiqué que ses joueurs ne s'attendaient pas à un tel résultat, mais a reconnu que son équipe avait encaissé des buts faciles lors de la première participation de cette nation des Caraïbes à une Coupe du monde.

"Nous devons transformer cela en un beau tournoi", a déclaré Dick Advocaat. "Nous pouvons créer la surprise lors des deuxième et troisième matches. Au final, nous serons heureux d’avoir participé au plus grand tournoi de football au monde."

L'Allemand Felix Nmecha a inscrit le but le plus rapide du tournoi et les quadruples champions du monde ont continué à marquer, mais Curaçao a donné à ses supporters de quoi se réjouir lorsque le tir dévié de Livano Comenencia a battu le gardien Manuel Neuer pour égaliser à 1-1.

Au final, l'Allemagne s'est avérée trop forte, mais ses joueurs n'ont pas à avoir honte selon le sélectionneur de Curaçao.

"Nous espérions faire mieux contre l’Allemagne, mais nous n’avons pas pu", a-t-il confié. "Ils étaient très, très forts et nous avons encaissé des buts faciles."

"Les joueurs savent que s’ils perdent, ils ne doivent pas se laisser abattre. Ce n’est pas une honte."

Dick Advocaat a également salué les supporters qui avaient fait le déplacement et qui ont continué à encourager leur équipe même lorsque le score ne cessait de s'alourdir.

Il a également confié avoir dû regagner son banc lorsque l'hymne national a retenti, car ce moment était trop émouvant pour lui.

"Cela est lié à la joie des habitants de Curaçao", a-t-il déclaré. "C'est là que les émotions remontent à la surface. La joie des gens est fantastique."

(Reportage Michael Kahn ; version française Jérôme Terroy )

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