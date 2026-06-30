Football/Coupe du monde-Chaleur extrême attendue cette semaine pour joueurs et supporters

Une chaleur extrême attendra les supporters et les joueurs cette semaine lors de la Coupe du monde, alors qu’un "dôme de chaleur" s’installe sur le centre et l’est des États-Unis – ainsi que sur certaines régions du Canada – en parallèle au lancement de la phase à élimination directe du tournoi.

Ce phénomène météorologique - une vaste zone de haute pression qui retient la chaleur et l’humidité - pourrait provoquer des températures dangereusement élevées dans certaines régions du Midwest et de la côte Est américaine.

De telles conditions devraient perdurer tout au long du week-end prochain, de Toronto à Kansas City en passant par East Rutherford (New Jersey) et Philadelphie.

"Même après le coucher du soleil, il fera encore très chaud", a déclaré Alan Reppert, météorologue chez AccuWeather. "Nous sommes dans une configuration qui va vraiment apporter de la chaleur pendant une bonne partie de l’après-midi et même jusque dans la soirée."

A New York, où un huitième de finale est prévu le 5 juillet, des températures à un pic inédit depuis 2013 sont attendus, a dit Reppert, précisant que même les matchs disputés en soirée pourraient être affectés. "Le soleil sera couché. Cela contribuera à améliorer la situation, mais il fera tout de même très chaud."

Ces conditions pourraient raviver les débats sur la sécurité et le bien-être des joueurs, déjà soulevé il y a un an lors de la Coupe du monde des clubs organisée aux Etats-Unis, le syndicat mondial des joueurs déclarant à l'époque que la canicule constatée devait servir de "signal d’alarme".

La FIFA a instauré pour cette Coupe du monde 2026 des pauses d’hydratation obligatoires de trois minutes lors de chaque mi-temps, une mesure jugée par ses partisans comme bénéfique pour le bien-être des joueurs mais dont les détracteurs estiment qu’elle perturbe le déroulement du jeu.

L'instance dirigeante du football mondial n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire concernant d'éventuelles mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour assurer la sécurité des joueurs ou des supporters pendant la période de forte chaleur prévue.

Trois des stades accueillant des matchs cette semaine - Atlanta, Dallas et Houston - sont équipés de toits rétractables et de climatisation, ce qui apporte un soulagement considérable.

Mais même une simple promenade jusqu’au stade ultramoderne des Dallas Cowboys peut s’apparenter à marcher sur du feu, alors que la ville texane, avec ses vastes étendues de béton et d’asphalte, a été conçue pour les voitures et est particulièrement propice à l’accumulation de chaleur.

(Reportage d'Amy Tennery à New York, avec la contribution de Bhargav Acharya à Toronto, Lori Ewing à Kansas City)