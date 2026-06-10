Football/Coupe du monde-Bae incertain pour le match d'ouverture de la Corée du Sud contre la Tchéquie

Le Sud-Coréen Bae Jun-ho ne devrait pas être aligné jeudi lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de son équipe nationale contre la Tchéquie à Guadalajara, le milieu de terrain étant toujours en convalescence à la suite d'une blessure à la cheville contractée lors de la victoire (5-0) contre Trinité-et-Tobago il y a dix jours.

Le meneur de jeu de Stoke City, âgé de 22 ans, a manqué la victoire (1-0) de son équipe nationale contre le Salvador jeudi et s'est entraîné seul dans l'espoir, de plus en plus mince, d'être prêt pour le premier match de la Corée du Sud dans le groupe A contre l'équipe de Miroslav Koubek.

Bae est l'un des plus jeunes joueurs de l'équipe de l'entraîneur Hong Myung-bo et devrait insuffler un vent de jeunesse à une formation qui a peiné tout au long des qualifications asiatiques avant de décrocher sa place pour une 11e Coupe du monde consécutive.

Les Coréens avaient atteint les huitièmes de finale en 2022, grâce à un but décisif inscrit par Hwang Hee-chan dans le temps additionnel contre le Portugal, qui avait permis à son équipe d’accéder aux phases à élimination directe. L’attaquant des Wolverhampton Wanderers a hâte de réitérer cette performance lors du prochain tournoi.

"Si je peux réaliser un autre exploit comme celui-là, ce sera formidable pour moi et pour notre équipe", a déclaré Hwang Hee-chan, qui disputera sa troisième Coupe du monde. "Je travaille dur pour vivre un moment comme celui-là."

"Chaque match est important, mais le premier l’est tout particulièrement."

Les Tchèques abordent la Coupe du monde en pleine confiance après six victoires en qualifications et en matchs amicaux, suite à une crise survenue à la fin de l’année dernière lorsqu’ils s’étaient inclinés face aux Îles Féroé.

Ce résultat a marqué le point le plus bas d’une campagne de qualification alors en difficulté et a conduit à la nomination de Miroslav Koubek, âgé de 74 ans, qui a guidé les Tchèques, via les barrages, vers leur première participation à la Coupe du monde depuis 2006.

Les Tchèques chercheront à imposer leur jeu physique aux Sud-Coréens, en s’appuyant notamment sur Tomas Chory, l’attaquant de deux mètres du Slavia Prague qui a marqué de la tête lors du match de préparation (3-1) contre le Guatemala le 6 juin.

La discipline organisationnelle jouera un rôle prépondérant et Miroslav Koubek estime qu’il faudra l’améliorer après quelques problèmes de communication lors de la victoire (3-1) contre le Guatemala.

"Certaines solutions défensives n’ont pas été tout à fait décisives, c’est vrai", a déclaré Miroslav Koubek aux journalistes après le match. "Nous aurions dû être plus affirmés dans les duels. Il y a eu quelques défaillances."

Les Tchèques espèrent que le but de Patrik Schick contre le Guatemala signifie que l'attaquant du Bayer Leverkusen, co-meilleur buteur de l'Euro 2020, a retrouvé sa forme, tandis que l'attaquant d'Hoffenheim Adam Hlozek offre une autre option expérimentée en attaque.

Miroslav Koubek s'appuiera également sur le milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek et sur Vladimir Darida, 35 ans – qui a été rappelé en équipe nationale après avoir impressionné avec Hradec Kralove en première division tchèque cette saison – pour apporter expérience et stabilité.

(Reportage de Michael Church, avec la contribution de Michael Kahn ; version française Olivier Cherfan)