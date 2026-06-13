Football/Coupe du monde-Almoez Ali sur le banc, la Suisse quasiment inchangée

L'entraîneur du Qatar, Julen Lopetegui, a laissé le meilleur buteur de la sélection, Almoez Ali, sur le banc pour le match de Coupe du monde du groupe B contre la Suisse samedi, celle-ci alignant une équipe quasiment inchangée par rapport aux qualifications.

* Les joueurs les plus capés de la Suisse, Ricardo Rodríguez et le capitaine Granit Xhaka, disputeront tous deux leur 13ème match de Coupe du monde avec leur pays, un record.

* Denis Zakaria fait son retour avec la Suisse, tandis que Silvan Widmer est absent.

* Le Qatar a procédé à quatre changements par rapport à l'équipe qui a validé sa qualification pour la Coupe du monde, laissant de côté Almoez Ali, meilleur buteur des qualifications asiatiques.

* Akram Afif, deux fois élu Joueur asiatique de l'année, mène l'attaque du Qatar.

* La Suisse aligne la même défense qui a disputé les six matches de qualification et n’a concédé que deux buts.

* Le milieu offensif suisse de 20 ans, Johan Manzambi, est sur le banc après avoir été titulaire lors des récents matches amicaux.

Compositions :

Qatar : Mahmoud Abunada, Pedro Miguel, Issa Laye, Jassem Gaber, Edmilson Junior, Akram Afif, Ayoub Alawi, Homam Ahmed, Yusuf Abdurisag, Boualem Khoukhi, Assim Madibo

Suisse : Gregor Kobel, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Breel Embolo, Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Ricardo Rodríguez, Ruben Vargas, Michel Aebischer

(Rédigé par Martin Petty ; version française Jérôme Terroy)