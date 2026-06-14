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Football/Coupe du monde-Alerte tornade à Kansas City, les joueurs anglais contraints de s'abriter
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 16:58

Kansas City, la ville d'accueil de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde, a été frappée par une alerte à la tornade quelques heures seulement après l'arrivée de l'équipe, le service météorologique ayant demandé aux habitants de se mettre à l'abri pour échapper à un violent orage.

Le service météorologique a indiqué que la tempête pourrait entraîner des vents atteignant 129 km/h, et les sirènes d'alerte à la tornade ont retenti samedi soir.

"Mettez-vous à l'abri dans un bâtiment solide, loin des fenêtres. Les débris projetés peuvent être mortels pour ceux qui se trouvent à l'extérieur sans abri", a averti une alerte météo adressée aux habitants.

Selon les médias britanniques, les joueurs anglais ont également reçu l'ordre de rester à l'intérieur, et un festival de supporters organisé dans la ville a fermé ses portes plus tôt que prévu pour des raisons de sécurité.

L'équipe anglaise, qui a été victime d'un vol de tenues d'entraînement avant son arrivée à Kansas City, a organisé une séance d'entraînement ouverte au public dans l'après-midi, avant que les alertes de tornade ne soient déclenchées.

L'Angleterre affrontera la Croatie lors de son premier match du groupe L mercredi à Arlington.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore ; version française Jérôme Terroy )

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