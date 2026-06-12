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Football-Broos déplore les cartons rouges mais voit une lueur d'espoir après la défaite de l'Afrique du Sud face au Mexique
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 03:00

Le sélectionneur sud-africain Hugo Broos a déclaré que son équipe pouvait tirer des enseignements positifs de sa défaite face au Mexique lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de football.

Le Mexique a battu jeudi l'Afrique du Sud (2-0) grâce à des buts de Julian Quinones et Raul Jimenez.

Hugo Broos a toutefois estimé que le score ne reflétait pas pleinement la performance défensive de son équipe face au Mexique, qui jouait à domicile au stade Azteca de Mexico.

"Vous jouez lors de la Coupe du monde, vous affrontez une très bonne équipe, mais on a fait un bon match", a dit Hugo Broos aux journalistes.

"J'ai vu un Mexique désespéré. Ils ne savaient pas quoi faire du ballon. L'organisation défensive était parfaite. »

L'Afrique du Sud a eu du mal à se créer des occasions et Hugo Broos a reconnu que son équipe devait améliorer son attaque si elle voulait garder l'espoir d'atteindre les huitièmes de finale.

"Offensivement, je pense que nous devons nous améliorer", a-t-il déclaré. "Si nous pouvons jouer le même match mais être meilleurs en attaque, alors je suis sûr que nous obtiendrons un meilleur résultat."

L'Afrique du Sud doit faire face à des défis supplémentaires après les expulsions de Sphephelo Sithole et Themba Zwane lors d'un match où le capitaine de l'équipe du Mexique, Cesar Montes, a également été expulsé, ce qui en fait le premier match d'ouverture de Coupe du monde à compter trois cartons rouges.

Hugo Broos a accepté l'expulsion de Sphephelo Sithole pour avoir empêché une occasion de but, mais a contesté la décision qui a conduit au carton rouge de Themba Zwane.

"Je pense qu'il faut accepter le premier carton. Le deuxième, je pense qu'on peut en discuter, car c'est le joueur mexicain qui bloque mon joueur", a-t-il déclaré. "Mais c'est l'appréciation de l'arbitre et nous devons l'accepter."

"Nous avons deux joueurs qui ne pourront pas disputer le prochain match, mais nous avons encore d'autres joueurs et si nous parvenons à faire preuve de la même mentalité et à jouer de la même manière qu'aujourd'hui, je suis sûr que nous obtiendrons de bons résultats lors des deux prochains matchs."

L'Afrique du Sud affrontera la République tchèque à Atlanta lors de son prochain match.

(Janina Nuno Rios à Mexico)

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