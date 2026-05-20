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Football-Aston Villa surclasse Fribourg et remporte la Ligue Europa
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 23:08

Les Anglais d'Aston Villa ont remporté mercredi à Istanbul la finale de la Ligue Europa en s'imposant sans trembler 3-0 contre les Allemands de Fribourg.

Les hommes d'Unaï Emery, qui remporte personnellement son 5e titre dans la compétition, ont fait la différence en fin de première mi-temps grâce à deux somptueux buts de Youri Tielemans (41e) et d'Emiliano Buendia (45e), avant que Morgan Rogers ne mette définitivement fin aux espoirs des allemands (58e).

Le club de Birmingham succède à un autre club anglais, Tottenham, et remporte son deuxième titre continental après sa victoire en Coupe des clubs champions européens en 1982.

Les équipes anglaises sont en lice pour un grand chelem inédit, Crystal Palace disputant la finale de la Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano mercredi prochain alors qu'Arsenal peut réaliser le doublé championnat-Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le 28 mai.

(Rédigé par Zhifan Liu)

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