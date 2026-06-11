Football-Après s'être vu refuser l'accès à la Coupe du monde, l'arbitre somalien Omar Artan arbitrera la Supercoupe de l'UEFA

(Ajoute la citation de la CAF paragraphe 5, justification de l'administration paragraphes 6 et 7)

* Un arbitre s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis malgré un visa en règle

* L'UEFA nomme Omar Artan pour la Supercoupe

* Le président de la CAF salue les réalisations d'Omar Artan

* Un responsable américain a déclaré qu'il représentait une menace pour la sécurité

par Julien Pretot

L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui ne pourra pas participer à la Coupe du monde après s'être vu refuser l'entrée aux USA, a été désigné pour arbitrer la Supercoupe de l'UEFA opposant le Paris Saint-Germain à Aston Villa.

Omar Artan, 34 ans, avait été désigné parmi les officiels de match pour la Coupe du monde qui se déroule du 11 juin au 19 juillet, mais il a été contraint de manquer le tournoi après que les autorités américaines lui ont refusé l'entrée malgré un visa valide.

L'instance dirigeante du football européen a déclaré jeudi que sa nomination pour la Supercoupe faisait suite à des discussions avec la Confédération africaine de football (CAF) et s'inscrivait dans le cadre d'un accord de coopération récemment signé entre les deux instances.

Le match du 12 août à Salzbourg opposera le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, à Aston Villa, tenant du titre de la Ligue Europa.

"Omar Artan a rendu la Somalie et l’ensemble des peuples du continent africain extrêmement fiers. L’obtention du prix CAF de l’arbitre masculin de l’année 2025 et sa nomination en tant qu’arbitre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont une reconnaissance de ses compétences d’arbitrage de classe mondiale et du respect international dont il jouit", a déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe.

Les politiques d’immigration strictes du président Donald Trump ont été source d’inquiétude pour la Coupe du monde, Washington ayant imposé l’année dernière une interdiction générale de voyager aux citoyens de 12 pays, dont la Somalie.

Un responsable de l'administration a déclaré mardi qu'Omar Artan s'était vu refuser l'entrée en raison de ses liens avec des "membres présumés d'organisations terroristes".

(Rédigé par Julien Prétot; version française Clément Martinot)