Football-Après 20 ans d'absence tchèque en Coupe du monde, leur entraîneur ne se laisse pas impressionner

L'entraîneur de la République tchèque, Miroslav Koubek, a déclaré mercredi qu'il ne se laissait pas impressionner par la pression montante, alors que l'équipe nationale participe à sa première Coupe du monde en 20 ans.

Il a également réaffirmé sa confiance dans le plan tactique visant à neutraliser la menace que représente le joueur sud-coréen Son Heung-min lors du match d'ouverture du groupe A jeudi.

"Je fais ce métier depuis si longtemps que ce genre de choses ne me rend pas nerveux", a déclaré Miroslav Koubek aux journalistes, balayant d'un revers de main le poids de deux décennies d'absence tchèque de la compétition.

Miroslav Koubek a salué Son Heung-min, 33 ans, le qualifiant de "véritable légende" et ajoutant qu'il représentait la principale menace au sein d’une attaque sud-coréenne redoutable.

Cependant, l’entraîneur a dit faire confiance à sa défense, soulignant qu’elle avait "affronté de grandes stars du football" et qu’elle était capable de contenir les meilleurs attaquants de l’équipe asiatique.

Dépourvue de la star qui avait mené les Tchèques lors de leur dernière participation à la Coupe du monde en 2006, l’équipe actuelle s’appuiera sur un style combatif et physique visant à arracher des résultats face à des adversaires plus techniques.

"Tout dépendra de la tactique et de la manière dont nous exploiterons nos points forts", a déclaré Miroslav Koubek, soulignant que le jeu collectif, l'unité et la réalisation des rêves d'enfance constituaient les principales sources de motivation de l'équipe.

"Nous devons absolument faire preuve de discipline et respecter notre stratégie pendant le match."

Miroslav Koubek a imposé son autorité sur l'équipe après avoir pris les rênes à la suite d'une défaite embarrassante en qualifications face aux Îles Féroé, la guidant à travers les barrages pour atteindre le tournoi co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Après son premier match, la République tchèque affrontera l'Afrique du Sud et le Mexique.

(Natalia Siniawski, version française Augustin Turpin)