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Football/Angleterre-Liverpool nomme Iraola au poste d'entraîneur
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 21:43

Andoni Iraola, ancien entraîneur de Bournemouth, a été nommé jeudi à la tête du Liverpool FC, avec lequel il a signé un contrat de deux ans, a annoncé le club de Premier League.

L'Espagnol, 43 ans, remplace le Néerlandais Arne Slot, qui avait mené Liverpool au titre de champion de Premier League dès sa première saison, en 2024-2025, avant d'être limogé samedi dernier après un deuxième exercice décevant.

"Il ne faut pas grand-chose pour être attiré par Liverpool. Liverpool, c'est Liverpool", a déclaré Andoni Iraola dans un communiqué.

"L'ambiance, les supporters, le club, les joueurs, la chance pour moi d'entraîner des joueurs de haut niveau, la chance de se battre pour des titres. Je pense qu'on ne peut pas trouver plus attrayant que ça. C'est difficile à trouver. Je suis donc vraiment impatient de commencer."

Ancien joueur de l'Athletic Bilbao et de la sélection espagnole, Andoni Iraola avait pris en 2023 les rênes de l'AFC Bournemouth, qu'il redressé de manière significative.

Il a successivement porté le club du sud de l'Angleterre à ses deux meilleurs classements en Premier League : neuvième en 2024-2025 puis sixième lors de la saison écoulée, une place synonyme de qualification pour la Ligue Europa l'an prochain.

Andoni Iraola doit désormais relever le défi de redonner de l'allant à une équipe qui a terminé à la cinquième place cette saison.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore; version française Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)

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