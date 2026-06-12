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Football-Aguirre fier que le Mexique ait surmonté son trac pour remporter son premier match de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 02:16

Le sélectionneur mexicain Javier Aguirre a déclaré que son équipe était parvenue à surmonter son trac durant le match d'ouverture de la Coupe du monde de football, avertissant toutefois qu'il restait de nombreuses choses à améliorer.

Le Mexique a battu jeudi l'Afrique du Sud (2-0), réduite à neuf joueurs, lors du premier match de la Coupe du monde, qui se déroulait au stade Azteca de Mexico.

Julian Quinones a donné l'avantage au Mexique, pays hôte, grâce à une finition pleine de sang-froid, avant que Raul Jimenez ne scelle la victoire d'une tête en seconde période devant un public en liesse.

"Le score aurait pu être de 4-0, mais tout le monde était content. C'est le début de la Coupe du monde, nous avons laissé le trac derrière nous et nous repartons avec trois points", a déclaré Javier Aguirre aux journalistes après le match. "Maintenant, nous pensons à la suite."

Le Mexique a dominé pendant de longues périodes et a joué la majeure partie de la seconde mi-temps en supériorité numérique après l"expulsion du milieu de terrain sud-africain Sphephelo Sithole, cinq minutes après la reprise, pour une faute sur Brian Gutierrez.

L'Afrique du Sud s'est retrouvée à neuf à la 84e minute lorsque Themba Zwane a été expulsé pour comportement violent. Javier Aguirre a toutefois déclaré que le Mexique avait compliqué le match plus que nécessaire.

"Nous n'avons pas bien joué en première mi-temps. Le score aurait facilement pu être de 3-0", a-t-il dit. "Nous étions supérieurs en première période, mais le score ne le reflétait pas. Nous nous sommes compliqué la tâche."

"Après le deuxième but, nous sommes devenus trop confiants, puis il y a eu l'expulsion. Nous devons nous améliorer, mais c'était un bon match."

Le Mexique, qui évolue dans le groupe A, affrontera ensuite la Corée du Sud, tandis que l'Afrique du Sud se mesurera à la République tchèque.

(Angelica Medina à Mexico)

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