Fonds : investir pour la bonne cause avec le label Relance

Au 1er mars 2021, 147 fonds étaient labélisés «relance». (© Shutterstock)

Le gouvernement veut encourager les placements dans les PME françaises. L'épargnant est guidé dans ses choix, mais doit rester conscient du risque pris.

Dans le sillage du plan de relance présenté début septembre, un label éponyme a été lancé le 19 octobre dernier par le ministère de l'Économie et des Finances.

Il est attribué aux supports de placement qui s'engagent à soutenir les fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) françaises et celles de taille intermédiaire (ETI). «Ce label permet à tous ceux qui le souhaitent de participer concrètement à la relance et au renforcement de la situation financière des entreprises, tout en diversifiant leur épargne», avait alors indiqué Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.

Mobiliser l'épargne dormante

L'épargne des ménages français accumulée depuis mars 2020 a dépassé la centaine de milliards d'euros. Une épargne forcée, du fait des périodes de confinement, et de précaution, par peur de l'avenir.

Face au choc économique de la crise sanitaire, le gouvernement voudrait alléger ce bas de laine peu productif et l'orienter vers les secteurs d'activité qui en ont besoin. L'épargnant peut-il vraiment y trouver avantage ?

Le rôle du label

Ce label a été élaboré avec des fédérations d'entreprises et d'épargnants, ainsi qu'avec des associations professionnelles du secteur financier, avec un calendrier de mise en œuvre précis face à l'urgence.

Les fonds labellisés Relance peuvent recueillir des souscriptions auprès d'investisseurs, institutionnels et de