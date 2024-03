Fonctionnaires : le gouvernement a dépensé 14 milliards d'euros en mesures salariales depuis 2022

Les syndicats appellent les 5,7 millions d'agents publics à se mobiliser mardi pour obtenir des augmentations de salaires.

Les fonctionnaires ont bénéficié de 13,8 milliards d'euros de mesures salariales depuis 2022, a indiqué le gouvernement dans un document présenté jeudi 14 mars aux syndicats de fonctionnaires, à cinq jours d'un appel à la mobilisation pour les salaires.

Les augmentations générales des salaires de base (+3,5% en 2022 et +1,5% en 2023) ont coûté 9,2 milliards d'euros , selon un document qui doit être présenté aux syndicats dans l'après-midi par le ministère de la Fonction publique. Les relèvements successifs des plus bas salaires de la fonction publique, pour éviter qu'ils ne soient rattrapés par le Smic, indexé sur l'inflation et revalorisé à de nombreuses reprises en 2022 et 2023, ont coûté 1,3 milliard d'euros .

Le gouvernement affirme en outre avoir dépensé 2,3 milliards d'euros pour financer la prime exceptionnelle de 300 à 800 euros octroyée à l'automne 2023 aux agents les moins bien rémunérés. Enfin, un milliard d'euros ont été déboursés pour contribuer au financement des mutuelles des fonctionnaires (à hauteur de 15 euros par mois depuis 2022 dans la fonction publique d'État) et verser la Garantie individuelle du pouvoir d'achat (Gipa, une somme destinée à compenser l'inflation).

Pas de nouvelle augmentation en 2024

Ces sommes sont mises en avant un mois après que le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'euros de coupes dans les dépenses de l'État en 2024 . Début mars, le ministre délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave a porté l'objectif d'économies pour 2025 de 12 à 20 milliards d'euros.

Dans ce contexte budgétaire contraint, le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini écarte à ce stade toute nouvelle augmentation générale en 2024 pour les fonctionnaires. Les syndicats se refusent pour leur part à une "année blanche" en 2024 et appellent les 5,7 millions d'agents publics à se mobiliser mardi pour leur rémunération.

Deuxième syndicat chez les fonctionnaires, Force ouvrière a annoncé mercredi qu'elle ne se rendrait pas à la réunion prévue jeudi après-midi au ministère, jugeant "orienté" le diagnostic du gouvernement sur l'évolution des rémunérations dans la fonction publique.