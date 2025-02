"Flotte fantôme" de Poutine, "nouveaux kleptocrates" russes : Londres annonce de nouvelles sanctions contre les soutiens de "la machine militaire" de Moscou

L'Union européenne a elle aussi annoncé de son côté un 16e paquet de sanctions contre la Russie.

Le gouvernement britannique a annoncé lundi 24 février plus d'une centaine de nouvelles sanctions contre des personnes et entités en Russie et dans d'autres pays, dont la Chine ou la Corée du Nord, accusées de "continuer à soutenir l'invasion" russe de l'Ukraine.

"L'action d'aujourd'hui, la plus importante en près de trois ans, souligne l'engagement du Royaume-Uni envers l'Ukraine", a déclaré le chef de la diplomatie britannique David Lammy, dans un communiqué sur ces sanctions visant "la machine militaire russe, et des entités dans des pays tiers qui la soutiennent".

"Chaque ligne d'approvisionnement militaire interrompue, chaque rouble bloqué et chaque contributeur à l'agression de (Vladimir) Poutine démasqué représente un pas vers une paix juste et durable", a ajouté David Lammy au jour du troisième anniversaire du début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Parmi les cibles de ces nouvelles sanctions, figurent ainsi des entreprises produisant des équipements, en particulier électroniques, utilisés par l'armée russe. Ces entités sont basées "dans une série de pays, notamment des Etats d'Asie centrale, en Turquie, Thaïlande, Inde et Chine", détaille le ministère des Affaires étrangères.

Poutine et les "kleptocrates"

Londres sanctionne également le ministre de la Défense nord-coréen, No Kwang Chol et d'autres généraux de ce pays, qui a envoyé "plus de 11.000" troupes pour se battre au côté de l'armée russe.

Une quarantaine de navires, accusés de faire partie de la "flotte fantôme" transportant du gaz russe sont aussi visés, portant à 133 le total de tankers désormais visés par Londres.

Ce paquet de sanctions cible également des responsables politiques russes ainsi que 14 "nouveaux kleptocrates", dont l'homme d'affaires et milliardaire russe Roman Trotsenko.

Avant cette nouvelle salve, Londres avait déjà sanctionné plus de 1.900 individus et entités en réponse au lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022.

L'Union européenne a annoncé elle aussi lundi un 16e paquet de sanctions contre la Russie. Ces annonces interviennent alors qu'une trentaine de dirigeants mondiaux ont participé à Kiev - en présentiel ou en visioconférence - à un sommet pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, au moment où le dialogue entamé par le président américain Donald Trump avec le président russe Vladimir Poutine suscite des inquiétudes parmi les alliés de Kiev, en particulier en Europe.