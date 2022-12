Finances publiques : l’échec de la conciliation avec Les Républicains

C'est un échec. Jeudi matin, la majorité et Les Républicains ont définitivement acté leur incapacité à s'entendre pour faire adopter une loi de programmation des finances publiques censée encadrer les lois de finances annuelles jusqu'à la fin du quinquennat, notamment à travers une trajectoire de dépenses exprimée en euros. La France devrait ainsi être le seul pays européen sans programmation des finances publiques… Chacun se renvoie évidemment la responsabilité de cet échec constaté en Commission mixte paritaire, composée de 7 sénateurs et 7 députés.

Pour apporter leur soutien au texte du gouvernement, les Républicains réclamaient davantage d'efforts pour réduire les dépenses de l'État. Après avoir exigé des économies supplémentaires de 37 milliards, dont 25 milliards dès 2025, pour assurer le retour du déficit sous 3 % du PIB dès cette échéance et non pas deux ans plus tard, ils étaient finalement prêts à toper pour une quinzaine de milliards, voire un peu moins.

Toujours trop pour le gouvernement, pour qui la loi de programmation de finances publiques prévoit déjà des efforts inédits de contraction des dépenses publiques. Celles-ci devraient progresser de seulement 0,6 % en moyenne par an en euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation anticipée. Beaucoup moins qu'au cours des précédents mandats.

