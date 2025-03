Financement de biens d'équipement: BPCE a repris la SGEF, branche de la Société Générale

Le groupe bancaire BPCE a annoncé lundi la finalisation du rachat de la SGEF, la branche financement de biens d'équipement pour les entreprises (leasing) de la Société Générale, forte de 1.600 collaborateurs, indique un communiqué du groupe.

( AFP / BERTRAND GUAY )

Grâce à ce rachat, qui avait été annoncé en avril 2024 à un prix de 1,1 milliard d'euros, BPCE annonce la création de BPCE Equipment Solutions, branche "présente dans 24 pays, qui gère un portefeuille de 15 milliards d’euros d’encours et se positionne comme leader de biens d’équipement en Europe (en encours, hors automobile)". Elle sera dirigée par Odile de Saivre, qui dirigeait la SGEF depuis 2022.

L’offre de BPCE Equipment Solutions "s'appuie sur des solutions de financement et de crédit-bail dans le transport, l'industrie, les technologies, le secteur médical et la transition énergétique", précise la banque.

"Cette opération permettra à BPCE d’accélérer son développement à l’international dans le financement des biens d’équipement avec une présence renforcée en Europe et une empreinte globale dans des marchés stratégiques comme la Chine, les Etats-Unis et le Brésil".

Sur le marché français, BPCE s'appuiera sur la synergie entre BPCE Equipment Solutions et BPCE Lease, filiale qui totalise 20 milliards d’euros d’encours dans le crédit-bail mobilier, immobilier, la location longue durée (LLD) et le financement des énergies renouvelables.

BPCE a réalisé une année 2024 florissante, avec un résultat net en hausse de 26% en 2024, à 3,5 milliards d'euros, porté notamment par sa banque de financement et d'investissement et la bonne santé de ses réseaux français Banques populaires et Caisses d'Epargne.