Finance durable : les gérants français font la course en tête

Les souhaits des investisseurs seront pris en compte dès cet été. (© cc Flickr antonio)

Les fonds ESG gérés en France représentent 36% des fonds ESG européens alors que la France ne pèse «que» 16% de la gestion d’actifs pour compte de tiers en Europe. Dès cet été vos conseillers financiers auront l’obligation de vous interroger sur vos souhaits en matière de durabilité.

Cocorico pour le bien de la planète ! «La France a pris le leadership dans la gestion durable», se félicite Laure Delahousse, directrice générale adjointe de l’Association française de la gestion financière (AFG).

Les fonds ESG gérés en France représentent 36% des fonds ESG européens alors que la France ne pèse «que» 16% de la gestion d’actifs pour compte de tiers en Europe avec environ 4.820 milliards d’euros gérés sous mandat ou via des organismes de placements collectifs (OPC) à fin 2021.

Il s’agit des gestions qui rendent compte de critères environnementaux, sociaux, et de gouvernance selon les préceptes de l’article 8 du règlement «Sustainable Finance Disclosure Regulation» (SFDR) qui fait figure à présent de référence. Cet article 8 dont vous allez entendre de plus en plus parler, établit des exigences de reporting afin de permettre les comparaisons entre produits. Cependant il n’oblige pas les fonds qui s’y soumettent à avoir des objectifs définis en matière de durabilité, contrairement à l’article 9 plus exigeant que l’article 8.

La gestion ESG se revendiquant du seul article 8 peut donc être assez limitée. Mais c’est un début. Et sur l’article 9 plus impliquant, la gestion française affirme sa prédominance avec 58% de l’encours des fonds ; soit un total de 1.588 milliards d’euros répartis entre l’article 8 et article 9 de la