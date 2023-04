Fin de vie : plusieurs rassemblements contre l'euthanasie et le suicide assisté

La Convention citoyenne sur la fin de vie s'est largement prononcée en faveur d'une aide "active à mourir".

Une manifestation contre l'euthanasie à Paris, le 4 avril 2023. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La perspective d'un texte législatif sur la fin de vie a mobilisé le collectif "soulager mais pas tuer", qui s'oppose au suicide assisté et à l'euthanasie. Des rassemblements de quelques centaines de personnes ont eu lieu à travers la France mardi 4 avril.

À Paris, environ 200 personnes habillés de chasubles blanc et bleu ont formé une chaîne humaine en cercle place du Trocadéro, a constaté l' AFP . "Nous nous mobilisons pour défendre une société qui protège les plus vulnérables contre la menace de l'aide active à mourir", a déclaré Alix Durroux, porte-parole du collectif et gériatre.

Des chaines humaines et rassemblements ont également eu lieu dans plusieurs villes françaises comme Lyon (une trentaine de personnes), Bordeaux (une quarantaine de personnes) ou Marseille (une quinzaine de personnes).

Vers un "devoir d'être euthanasié" ?

"Je crains fortement qu'on passe petit à petit d'un 'pouvoir être euthanasié' à un 'devoir d'être euthanasié'" , a déclaré à Marseille Hubert Tesson, médecin en soins palliatifs dans une clinique de la ville, se disant "convaincu que si l'euthanasie est légalisée, il y a des malades qui se sentiront dans l'obligation de demander l'euthanasie".

"Dans les pays qui ont déjà légiféré sur l'aide active à mourir, les garde-fous ne tiennent pas", a estimé à Bordeaux Astrid de Pontbriand, pharmacienne de 50 ans, pour qui "au début ça ne concerne que les personnes en fin de vie et rapidement c'est élargi aux personnes souffrant de maladies psychologiques et aux mineurs" .

Dans un rapport validé dimanche, la Convention citoyenne sur la fin de vie a répondu "oui" aux trois quarts à une aide "active à mourir", qui recouvre l'ouverture de l'euthanasie et du suicide assisté, en assortissant toutefois ses positions d'importantes restrictions.

Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi d'ici la fin de l'été.

Le collectif "Soulager mais pas tuer" rassemble plusieurs associations dont "100% vivants" qui regroupe des personnes malades et porteuses de handicap, Soigner dans la dignité (association d'étudiants en médecine et de jeunes soignants) ou l'Alliance Vita, qui s'oppose également à l'IVG.

Il est parrainé par Philippe Pozzo di Borgo, dont la vie a inspiré le film Intouchables, le récit de l'amitié entre un tétraplégique et son auxiliaire de vie.