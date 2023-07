Fin de l'accord céréalier : le pape appelle la Russie à "rétablir l'initiative de la mer Noire et que le blé puisse être transporté en sécurité"

Le Pape François le 30 juillet au Vatican. ( AFP / VINCENZO PINTO )

Il y a deux semaines, la Russie a abandonné l'accord céréalier, entraînant une hausse des prix des céréales qui touche particulièrement les pays les plus pauvres.

"Le blé est le don de Dieu pour nourrir l'humanité et le cri de millions de frères et de soeurs qui souffrent de la faim monte au ciel." Dimanche 30 juillet, après la prière de l'Angélus devant des milliers de pèlerins réunis place Saint-Pierre, le pape François a appelé les autorités russes à revenir à l'accord qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire malgré la guerre. "Ne nous arrêtons pas de prier pour l'Ukraine martyrisée où la guerre détruit tout, y compris le blé et ceci représente une grave offense à Dieu", a-t-il dit.

"Je lance un appel à mes frères, les autorités de la Fédération russe, pour que soit rétablie l'initiative de la mer Noire et que le blé puisse être transporté en sécurité", a conclu le pape argentin. Dans un message sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cet "appel important". "La réaction des chefs religieux du monde entier à la terreur des missiles russes et à la destruction des produits agricoles ukrainiens est extrêmement importante pour protéger le monde entier", a affirmé Volodymyr Zelensky, ajoutant que l'Ukraine "est et sera le garant de la sécurité alimentaire mondiale".

La Russie a abandonné il y a deux semaines cet accord, entraînant une hausse des prix des céréales qui touche particulièrement les pays les plus pauvres. Signé en juillet 2022, l'accord avait permis en un an d'exporter 33 millions de tonnes de grains malgré la guerre.