Figure de l'ère Covid en France, Jérome Salomon rejoint le privé chez Zoï après un passage à l'OMS

L'ex-patron de la Direction générale de la Santé avait été projeté en pleine lumière lors de l'éclatement de la crise du coronavirus, en 2020.

Jérôme Salomon était devenu un visage familier du public par ses points-presse réguliers dans les premières semaines de la crise du Covid-19 (illustration) ( POOL / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Ancien directeur général de la Santé et visage connu du grand public lors des années Covid-19 en France, Jérôme Salomon va rejoindre la startup de check-ups médicaux personnalisés Zoï, fondée par Ismaël Emelien, ancien conseiller d'Emmanuel Macron, a annoncé mardi 6 janvier la société. "Jérôme Salomon aura pour mission de consolider la gouvernance médicale de Zoī et d’en garantir le niveau d'exigence et de robustesse scientifique", a détaillé Zoï dans un communiqué.

De 2018 à 2023, Jérôme Salomon a été à la tête de la Direction générale de la Santé (DGS), chargée de la mise en oeuvre concrète des décisions prises par l'Etat en matière de santé. A ce titre, il reste l'un des principaux visages français de la crise du Covid, au début des années 2020. Le directeur général de la Santé était, ainsi, devenu l'une des personnalités publiques de la crise sanitaire à côté des ministres de la Santé de l'époque, Agnès Buzin, puis, très rapidement, Olivier Véran.

Une start-up cofondée par un ancien conseiller du président Macron

Le rôle de Jérôme Salomon dans la gestion de la pandémie avait fait l'objet de certaines critiques, une commission de sénateurs l'accusant notamment d'être en partie responsable d'insuffisances dans la stratégie de lutte contre le Covid. Epidémiologiste de formation, Jérôme Salomon avait quitté son poste en 2023, rejoignant l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en qualité de sous-directeur général. Il passe donc désormais dans le secteur privé en prenant des responsabilité chez Zoï, une startup créée en 2021, cofondée par Ismaël Emelien, ancien conseiller spécial du président Emmanuel Macron, et Paul Dupuy, cofondateur du groupe Workwell.

Zoï indique miser sur une médecine préventive personnalisée en alliant sciences des données et sciences comportementales. Dans les faits, elle propose notamment des bilans de santé haut de gamme, dont le prix s'échelonne d'un à plusieurs milliers d'euros. La jeune pousse a ouvert un premier centre au coeur de Paris, entre la place Vendôme et celle de l'Opéra, et envisage, selon son site internet, "d’ouvrir d’autres centres de check-up, en particulier hors de France". En 2022, la société avait levé 20 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs parmi lesquels Stéphane Bancel, PDG de la biotech Moderna, pionnière de l'ARN messager, ainsi que Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad ou encore le PDG de l'armateur CMA CGM Rodolphe Saadé.