Fêtes de fin d'année : pourquoi Amazon France va embaucher moins de saisonniers que les années précédentes

Entre le nombre croissant de CDI et la baisse d'engouement pour la vente en ligne, le géant américain du e-commerce a besoin de moins de main-d'oeuvre temporaire pour assurer le pic d'activité de la fin d'année.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Comme chaque année, Amazon France lance une vaste campagne de recrutement pour les fêtes de fin d'année. Le géant américain de l'e-commerce veut embaucher pas moins de 6.500 saisonniers sur les différents sites français pour faire face au pic d'activité . Un chiffre impressionnant, mais en net recul par rapport aux années précédentes, souligne BFM Business jeudi 26 octobre.

En 2019, Amazon avait recruté 9.000 saisonniers et pas moins de 12.000 en 2021. Pourquoi une telle baisse ? Déjà, l'engouement pour la vente en ligne durant la crise du Covid s'est tassé . Mais surtout, Amazon France a besoin de moins saisonniers, car il a de plus en plus de salariés . L'entreprise en effet sur le territoire français plus de 20.000 CDI sur ces 37 sites logistiques et ses infrastructures informatiques, contre 18.500 en 2022 et 15.500 en 2021.

Certains sont même d'anciens saisonniers , explique à BFM Business David Lewkowitz, président d’Amazon France Logistique. "La période des fêtes de fin d’année est un moment idéal pour nous rejoindre et envisager de poursuivre par la suite une carrière chez Amazon. De nombreux saisonniers reviennent d’une année à l’autre pour nous aider à traiter le pic de commandes pour nos clients. Certains prolongent l’aventure en CDI", assure-t-il, en citant les avantages de la société , comme les 1.000 euros de "prime Macron" versée en 2023, un mois de congé paternité/maternité supplémentaire offert, des formations diplômantes, un 13ème mois ou encore le dispositif de participation.