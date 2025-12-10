Fed : une décision suivie de près...

Kevin Hasset est fortement pressenti pour être le successeur de Jerome Powell. (crédit : Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

Gordon Shannon, gérant chez TwentyFour Asset Management, boutique Vontobel

Alors que les investisseurs anticipent avec certitude une baisse de taux de 25 points de base (pb), la décision sera suivie de près pour déterminer le seuil que les décideurs politiques fixeront pour les prochaines actions. Jerome Powell voudra rappeler aux marchés que la Fed a la possibilité de marquer une pause en janvier, en insistant sur la persistance d'une inflation élevée.

En raison du shutdown du gouvernement américain, les décisions sont prises sur la base de données rares et peu fiables. Le cadre de décision de la Fed revêt donc une importance aussi grande que ses projections actuelles. Tenter de présenter un front uni pourrait s'avérer difficile pour Powell, compte tenu des dissensions des deux côtés de la décision.

Son successeur probable, Kevin Hasset, est perçu comme fortement aligné sur les souhaits du président Trump en matière de politique de la Fed, orientés vers la croissance. Nous avons récemment observé que le « Hasset-trade » intègre déjà un assouplissement de la politique monétaire, se manifestant par un dollar plus faible, une courbe des taux plus pentue et un rally des actifs risqués.

Cependant, les marchés hésitent quant à l'ampleur de ce mouvement. Même une Fed dirigée par Hasset pourrait être contrainte par la persistance de l'inflation.