Fed: un responsable prêt à voter pour une hausse des taux si l'inflation repart

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Un des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) a affirmé jeudi qu'il était prêt à voter pour relever les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de l'institution, mi-septembre, si des données montrent que l'inflation a accéléré aux Etats-Unis.

"Si nous continuons à progresser vers notre objectif de 2%, je serai alors enclin à soutenir le maintien des taux directeurs à leur niveau actuel. Mais si l'inflation repart, j'envisagerai une hausse des taux", a déclaré le gouverneur Christopher Waller dans un discours, lors d'un événement organisé par Reuters.

L'indice des prix à la consommation (CPI) - qui a rebondi depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et l'envolée des coûts énergétiques qui a suivi - a légèrement ralenti en juillet pour s'établir à 3,4% sur un an.

Le rapport de cet indice pour le mois d'août sera publié le 11 septembre.

La prochaine réunion de la banque centrale des Etats-Unis se tiendra les 15 et 16 septembre. La Fed n'a plus bougé ses taux (entre 3,50 et 3,75%) depuis décembre 2025.

Douze responsables de la Fed votent sur les taux directeurs.

Lors de la dernière réunion, fin juillet, trois d'entre eux ont voté pour un resserrement monétaire. Ils comptent faire de même en septembre.

La question se pose de savoir combien d'autres responsables les rejoindront.

Voix influente, le président de la Fed de New York, John Williams, a expliqué mercredi sur la chaîne économique CNBC qu'il était partisan d'attendre avant d'agir sur les taux.

"Pour l'instant", a-t-il affirmé, il est difficile de savoir "clairement si la politique monétaire actuelle est suffisante pour ramener l'inflation à l'objectif d'ici un an ou deux, ou s'il faudra prendre des mesures supplémentaires pour y parvenir".

La Fed n'a plus relevé ses taux, qui guident les coûts d'emprunt, depuis l'été 2023.

Les marchés financiers sont pour l'heure très partagés: la moitié des investisseurs penchent vers un statu quo, l'autre moitié vers une hausse, selon l'outil de veille CME FedWatch.