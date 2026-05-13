Faut-il ou non mettre un point ? La première projection de taux de la Fed de Warsh pourrait révéler ses opinions au grand public... et à Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un graphique présentant le "dot plot" de la Fed)

* Les premières projections de taux de Warsh offriront une vision très détaillée de l'orientation de la politique monétaire

* Le départ de Miran élimine une valeur aberrante accommodante des projections de la Fed, mettant en avant les choix de Warsh

* Warsh devrait s'attacher à modifier le processus de projection de la Fed et pourrait même renoncer complètement au "dot plot"

par Howard Schneider

Kevin Warsh sera confronté à un moment clé au cours de ses premières semaines en tant que dirigeant de la Réserve fédérale américaine lorsque les projections de taux d'intérêt publiées lors de la réunion de juin pourraient révéler au président Donald Trump et au monde entier si Warsh est aussi accommodant en matière de taux que Trump pourrait l'espérer ou s'il s'aligne sur la pensée dominante de la Fed.

À condition, bien sûr, qu'il soumette une projection et un "point" sur les taux d'intérêt.

Warsh pourrait choisir de ne pas le faire, une échappatoire qu’il pourrait utiliser pour dissimuler ses opinions sur les taux d’intérêt, au moins pendant ses premiers mois en tant que principal décideur de la banque centrale, choisi par un président qui a clairement indiqué qu’il s’attendait à une baisse des coûts d’emprunt.

"Ce serait une question stratégique pour lui", a déclaré l’ancien président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, aujourd’hui doyen de la Mitch Daniels School of Business à l’université Purdue. Il reste cinq semaines avant la réunion de la Fed des 16 et 17 juin, et comme la confirmation de Warsh est toujours en cours de confirmation d’ au Sénat, qu’il faudra ensuite que la Maison Blanche signe les documents de confirmation et qu’une cérémonie de prestation de serment doit être programmée, "il pourrait peut-être simplement dire qu’il n’avait rien à ajouter cette fois-ci", a déclaré M. Bullard.

Bien que les projections trimestrielles des taux d’intérêt, qui indiquent où les décideurs politiques s’attendent à ce que se situe le taux directeur de la Fed en fin d’année, soient anonymes, des aspects importants des perspectives de Warsh apparaîtraient probablement par comparaison avec celles d’un autre nommé par Trump, le gouverneur sortant Stephen Miran.

Miran occupe actuellement le siège au conseil d’administration de la Fed que Warsh est appelé à prendre, et devra quitter la banque centrale dès la prestation de serment de Warsh. Depuis son arrivée à la Fed en septembre, les projections de taux de Miran ont été bien inférieures à celles de ses collègues, ce qui ressort clairement du "dot plot" et de l’appel de Miran en faveur de baisses de taux agressives.

Lorsque le point de Miran disparaîtra, à moins que Warsh n'exprime une opinion sur les taux tout aussi en décalage avec le consensus – ce qui soulèverait immédiatement des questions quant à son indépendance vis-à-vis de Trump –, son point se fondra dans la masse des opinions plus conventionnelles contre lesquelles Trump s'insurge.

Il ne serait pas sans précédent de s'abstenir de fournir une projection.

En tant que décideur politique, Bullard a cessé de soumettre des estimations à long terme pour le rapport trimestriel de la Fed sur les projections économiques et de taux d'intérêt des responsables, arguant que les prévisions au-delà d'un horizon de deux à trois ans étaient vouées à l'erreur, semaient la confusion dans l'esprit du public et sapaient la crédibilité de la Fed.

La Fed a purement et simplement annulé ses projections en mars 2020, alors que la pandémie de COVID-19 paralysait certaines parties de l'économie et rendait même les prévisions à court terme futiles.

Cela serait également cohérent avec l’aversion générale de Warsh pour les "indications prospectives" concernant les décisions de politique monétaire à venir. Il estime que donner trop d’informations à l’avance lie les mains des décideurs. Depuis 2007, la Fed a progressivement élargi les données qu’elle publie sur les projections trimestrielles de ses responsables, ajoutant les projections de taux en 2012 alors que les taux d’intérêt restaient proches de zéro et que la banque centrale estimait que des indications étaient importantes compte tenu de l’incertitude quant au moment où la Fed pourrait sortir de la "limite inférieure zéro".

Mais en période économique plus normale, de nombreux responsables de la Fed partagent l’avis de Warsh selon lequel les prévisions de taux figurant dans le "Summary of Economic Projections" (SEP) sont facilement interprétées à tort comme une "promesse" de politique monétaire, alors qu’il s’agit d’un ensemble de pas moins de 19 projections non coordonnées, fondées sur des hypothèses différentes, voire contradictoires.

Warsh est susceptible de s’attacher à modifier les SEP, une initiative qu’il pourrait éventuellement associer à la décision de reporter son premier "point", a déclaré Ellen Meade, ancienne conseillère principale du conseil d’administration de la Fed et aujourd’hui professeure d’économie à l’université Duke.

"Il pourrait simplement décider: "J'ai beaucoup à faire en juin, pourquoi m'infliger ce casse-tête?" ", a déclaré Mme Meade. Il pourrait même encourager ses collègues à reporter purement et simplement la publication des SEP, dans le but d'y apporter des corrections d'ici une date donnée. "Cela reviendrait en quelque sorte à mettre le feu aux poudres", a-t-elle ajouté.