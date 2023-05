Faut-il interdire la puff, cette cigarette jetable que les jeunes adorent ?

Elle fait fureur chez les adolescents. La cigarette électronique jetable, la puff – prononcez peuf –, est la nouvelle star chez les jeunes Français. Mini-cigarette électronique préremplie et préchargée à usage unique, elle diffuse des arômes sucrés comme des bonbons. Disponible en grande surface ou chez les buralistes, au prix de 9 euros, elle présente des risques pour les consommateurs et constitue un véritable fléau pour l'environnement.

La puff est un déchet dangereux pour la biodiversité. Le constituant en plastique et la batterie au lithium qui la composent entraînent une pollution importante. « On en retrouve déjà énormément sur les plages. Il n'existe aucune précaution d'emploi vis-à-vis de l'environnement ou de consigne stricte après utilisation », affirme Diane Beaumenay-Joannet, responsable des campagnes contre les déchets aquatiques au sein de l'association Surfrider Foundation Europe, qui lutte pour la protection de l'océan et de ses usagers.

Le plastique, une fois fragmenté et dégradé, est avalé par les animaux et les métaux lourds de la batterie contaminent les eaux et les sols. « En fonction de la taille de la cigarette et du lieu où elle est jetée, le temps pour qu'elle se détériore est différent. Mais on reste sur une moyenne d'une dizaine d'années », ajoute Diane Beaumenay-Joannet.

Un risque d'addiction

La puff est également un véritable piège pour les jeunes consommateurs.

