Faut-il acheter Air Liquide fin 2025 ?

L'action Air Liquide reste une référence incontournable pour les investisseurs en quête de stabilité et de croissance à long terme. Reconnue pour la régularité de ses dividendes et sa solidité financière, le titre Air Liquide figure parmi les valeurs privilégiées des portefeuilles dits « bon père de famille ». En 2025, l'attractivité de l'action Air Liquide est renforcée par son positionnement stratégique dans les gaz industriels de haute technologie et surtout dans l'hydrogène bas carbone, un levier majeur de la transition énergétique.

Dans cet article, nous vous proposons notre avis et une analyse complète de l'action Air Liquide à la lumière des derniers résultats financiers, des perspectives de croissance et des niveaux de valorisation actuels de l'action Air Liquide en Bourse. Nous examinerons ses fondamentaux, son potentiel de progression et les opportunités que l'action Air Liquide pourrait offrir aux investisseurs long terme et aux traders court terme qui voudraient investir en Bourse dans le titre Air Liquide fin 2025.

Quels sont les derniers résultats d'Air Liquide et l'actualité du groupe ?

Air Liquide continue de se montrer particulièrement actif sur le plan stratégique, notamment avec l'annonce d'un investissement de 130 millions d'euros à Singapour pour développer deux nouvelles unités de production de gaz industriels destinées à un acteur clé du secteur des semi-conducteurs. Parallèlement, la société envisagerait de se désengager du biométhane, en cédant un portefeuille de 29 unités de production, afin de se concentrer sur ses activités principales : les gaz industriels, l'hydrogène et la santé. À l'international, il faut souligner que les actifs d'Air Liquide en Russie ont été transférés à une entité locale, conformément aux exigences des autorités russes, alors même que le groupe s'était déjà retiré de ce marché.

Au premier semestre 2025, Air Liquide a confirmé la solidité de son modèle dans un environnement économique encore contrasté. Le groupe Air Liquide a enregistré un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros, en hausse de 2,6 % en données publiées et de 1,8 % à données comparables. La croissance a été portée par l'activité Santé, en hausse de 5 %, et par l'Industriel Marchand, qui progresse de 1,3 %, tandis que la Grande Industrie et l'Électronique ont bénéficié du démarrage de nouvelles unités, notamment en Asie.

Plus remarquable encore, le résultat opérationnel courant Air Liquide a progressé plus vite que le chiffre d'affaires pour atteindre 2,74 milliards d'euros, soit une hausse de 7,2 % à données comparables, illustrant un fort effet de levier opérationnel. La marge opérationnelle atteint ainsi 19,9 %, en amélioration de 1 point (hors effet du prix des énergies) par rapport à l'an dernier. Le résultat net part du groupe s'établit à 1,80 milliard d'euros, en hausse de 7,2 %.

Côté investissements, le groupe a franchi un nouveau record à 2,3 milliards d'euros, avec des projets phares dans l'hydrogène bas carbone et le captage du CO2, mais aussi dans l'électronique, confirmant son positionnement sur les grandes transitions industrielles. La dette nette reste maîtrisée à 9,8 milliards d'euros, soit un ratio stable de 33,5 % des fonds propres, ce qui laisse à Air Liquide une solide capacité à financer ses ambitions de croissance.

Quelle est la position d'Air Liquide dans le secteur des énergies renouvelables en 2025 ?

En 2025, Air Liquide s'affirme plus que jamais comme un acteur central de la transition énergétique, notamment grâce à son développement accéléré dans l'hydrogène bas carbone et les technologies de captage et de stockage du CO2. Le groupe multiplie les projets emblématiques pour décarboner l'industrie : l'électrolyseur ELYgator de 200 MW à Rotterdam (Pays-Bas), destiné à produire de l'hydrogène renouvelable ; le projet Normand'Hy de 200 MW en France, prévu pour 2026 et alimenté par de l'électricité verte ; les unités bio-SMR à Grandpuits et à La Mède, qui produiront de l'hydrogène à partir de coproduits biogéniques ; ou encore le projet Porthos aux Pays-Bas, qui vise à capter et stocker le carbone issu des grands sites industriels européens.

Au premier semestre 2025, Air Liquide a atteint un niveau record de 2,3 milliards d'euros de décisions d'investissement, dont plus de 40 % sont dédiés à la transition énergétique, confirmant le rôle stratégique du groupe dans la décarbonation industrielle. En parallèle, la société renforce ses partenariats pour sécuriser l'approvisionnement en énergie renouvelable de ses projets, comme en témoignent les contrats de long terme pour l'alimentation d'unités de production d'hydrogène par de l'électricité solaire ou éolienne.

Sur le plan ESG, Air Liquide a réduit ses émissions directes de CO2 de 11 % depuis 2020 et affiche une intensité carbone inférieure de 41 % à celle de 2015, dépassant déjà certains de ses objectifs intermédiaires. Ces progrès, conjugués à la solidité de son modèle économique et à son bilan maîtrisé, font de l'action Air Liquide une valeur intéressante pour les investisseurs soucieux d'intégrer des critères environnementaux à leur portefeuille boursier ISR.

Faut-il investir dans l'action Air Liquide fin 2025 ? Notre avis et analyse fondamentale

L'action Air Liquide continue d'afficher des fondamentaux solides, portés par une croissance régulière de ses résultats. Au premier semestre 2025, le bénéfice net par action Air Liquide s'élève à 3,12 euros, en progression de +6,8 % par rapport à 2024.

Sur le plan de la valorisation, le titre Air Liquide se négocie actuellement avec un Price-Earnings Ratio (PER) de 29,30, un niveau supérieur à la moyenne du secteur (21,08). Le Price-to-Book Ratio (PTB) s'établit quant à lui à 4,09, contre 1,77 pour l'ensemble du secteur, ce qui confirme une prime de valorisation en hausse.

Le score VIS (Value Investing Screener), indicateur synthétique de qualité financière, s'améliore légèrement à 7 sur 13, témoignant d'un bon équilibre entre rentabilité, croissance et solidité du bilan. En résumé, Air Liquide reste une valeur de qualité, bien positionnée pour accompagner les grandes tendances de long terme, même si sa valorisation reste à surveiller pour les investisseurs sensibles aux critères de valorisation relative.

Analyse fondamentale de l'action Air Liquide

Source : Value Investing Screener

Source : Value Investing Screener

D'après le graphique en étoile ci-dessus fourni par Value Investing Screener, nous pouvons clairement voir que les points forts de l'action Air Liquide sont la croissance et la profitabilité.

Cependant, comme nous l'avions déjà souligné précédemment, le point faible majeur reste la valorisation. Le marché attribue une prime significative à l'action Air Liquide, avec des ratios financiers supérieurs à ceux de son secteur.

Jusqu'où peut monter l'action Air Liquide fin 2025 ? Notre avis et analyse technique

Du point de vue technique, le titre Air Liquide fait face à une résistance majeure à 186 €, qu'il a tenté de franchir à deux reprises, d'abord fin mai 2025, puis fin août 2025, à chaque fois sans succès. Ces échecs sont d'autant plus significatifs que le marché dans son ensemble repartait alors à la hausse, mais le titre Air Liquide est resté bloqué sous ce niveau de prix important. Le niveau des 186 € demeure donc la résistance clé à surveiller pour envisager une poursuite durable de la tendance haussière.

À plus court terme, l'attention des investisseurs devrait se porter maintenant sur la résistance intermédiaire à 177 €, un niveau technique particulièrement travaillé, qui a été testé à plus de dix reprises depuis le 21 février 2025, et qui fait figure de baromètre pour l'évolution du titre Air Liquide.

Actuellement, le cours de Bourse Air Liquide est en train de casser le support des 170 €, un niveau qui avait déjà joué un rôle de résistance fin 2024, et qui constitue donc un niveau technique d'importance. Si cette cassure est confirmée, la prudence s'imposera, car le titre Air Liquide pourrait alors se diriger vers le support suivant à 157 €, avant d'éventuellement tester, en dernier rempart, le support majeur des 150 €, qui devrait constituer le plancher clé de l'action Air Liquide pour les mois à venir.

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Air Liquide

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

L'évolution des cours de Bourse Air Liquide dans les prochaines semaines dépendra donc de la capacité du marché à défendre les zones de supports, faisant de ces niveaux des pivots clé pour les investisseurs et les traders en Bourse.

Si vous êtes un trader actif et que vous souhaitez tenter une position short sur l'action Air Liquide, alors vous pourriez anticiper les différentes cassures de support si elles venaient à se concrétiser.

Faut-il acheter Air Liquide fin 2025 ? Avis final Café de la Bourse

L'action Air Liquide reste (et devrait rester) un investissement de premier choix à long terme, notamment dans un contexte où la transition énergétique est un enjeu majeur pour l'avenir. Certes, l'attention des marchés s'est récemment déplacée vers des préoccupations géopolitiques plus immédiates, reléguant provisoirement au second plan les thématiques environnementales, mais sur une échelle de temps plus large, la décarbonation industrielle et l'essor des énergies propres resteront des priorités incontournables, renforçant ainsi la pertinence du positionnement stratégique d'Air Liquide.

Cela dit, le niveau actuel du cours de l'action Air Liquide impose une certaine prudence car l'action Air Liquide évolue juste en dessous d'un niveau de support important. Dans ces conditions, une approche d'investissement par paliers par l'intermédiaire d'un plan d'investissement, visant à moyenner le prix d'achat, peut s'avérer judicieuse. Cette stratégie DCA permettrait d'atténuer l'impact d'une éventuelle volatilité à court terme de l'action Air Liquide, tout en profitant progressivement du potentiel de croissance de l'entreprise.

