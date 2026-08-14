Farage réélu au Parlement britannique après une législative partielle

L'ancien chef de l'UKIP, Nigel Farage, s'exprime lors d'un entretien avec Reuters dans son bureau de Westminster, à Londres
Nigel Farage, chef du parti populiste britannique Reform UK, a été réélu vendredi comme député de sa circonscription lors d'une élection législative partielle qu'il avait lui-même déclenchée afin de réaffirmer sa légitimité.
Le chef du parti anti-immigration, en difficulté après avoir omis de rendre public un don en sa faveur de cinq millions de livres, avait démissionné le mois dernier de son mandat de député de la circonscription de Clacton, au nord-est de Londres.
Il a été réélu avec 22.239 voix, devançant son principal adversaire, le "Comte Tête-de-poubelle" (Count Binface), un personnage satirique vêtu d'une cape et d'un casque en forme de benne à ordures créé par l'humoriste Jonathan Harvey, qui a obtenu 9.455 voix.
Le scrutin avait été boycotté par les principaux partis politiques, ouvrant la voie à plusieurs candidats satiriques et indépendants.
(Marissa Davison ; rédigé par Andrew MacAskill ; version française Etienne Breban, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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