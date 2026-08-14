L'ancien chef de l'UKIP, Nigel Farage, s'exprime lors d'un entretien avec Reuters dans son bureau de Westminster, à Londres

Nigel Farage, chef du parti ​populiste britannique Reform UK, a été réélu vendredi comme député de sa circonscription ​lors d'une élection législative partielle qu'il avait ​lui-même déclenchée afin de ⁠réaffirmer sa légitimité.

Le chef du parti ‌anti-immigration, en difficulté après avoir omis de rendre public un ​don ‌en sa faveur de cinq millions ⁠de livres, avait démissionné le mois dernier de son mandat de député ⁠de la ‌circonscription de Clacton, au nord-est ⁠de Londres.

Il a été réélu ‌avec 22.239 voix, devançant son ⁠principal adversaire, le "Comte Tête-de-poubelle" (Count Binface), ⁠un personnage ‌satirique vêtu d'une cape et d'un ​casque en forme ‌de benne à ordures créé par l'humoriste Jonathan Harvey, ​qui a obtenu 9.455 voix.

Le scrutin avait été boycotté ⁠par les principaux partis politiques, ouvrant la voie à plusieurs candidats satiriques et indépendants.

(Marissa Davison ; rédigé par Andrew MacAskill ; version française Etienne Breban, édité par ​Jean-Stéphane Brosse)