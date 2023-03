Faillite de la SVB : Joe Biden veut « renforcer » la régulation bancaire

Joe Biden se veut rassurant. Le président américain s'est exprimé ce lundi pour calmer les inquiétudes. « Les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est solide », après les turbulences suscitées par l'écroulement de la banque californienne SVB.

« Vos dépôts seront disponibles quand vous en aurez besoin », a-t-il déclaré depuis la Maison-Blanche. Il a également promis que les contribuables américains ne seraient pas responsables des pertes d'une faillite bancaire, et a appelé le Congrès à « renforcer » la régulation du secteur.

« Nous ne nous arrêterons pas là » et « nous ferons tout ce qui est nécessaire », a-t-il assuré après que les autorités américaines ont mis sous tutelle cet établissement proche des milieux technologiques et sont intervenues en toute hâte face à la faillite de deux plus petites banques.

Les investisseurs « non protégés »

Le président américain, lors d'une courte et solennelle allocution à la Maison-Blanche, a fait savoir qu'il demanderait au Congrès de légiférer pour « renforcer » la régulation bancaire, durcie après la débâcle de Lehman Brothers en 2008 mais allégée ensuite par son prédécesseur Donald Trump.

Le démocrate de 80 ans, déjà en campagne sans le dire pour 2024, a par ailleurs assuré que les contribuables

