Faillite de la banque SVB : quels risques de contagion ?

Y aura-t-il un effet domino ? La fermeture de la Silicon Valley Bank (SVB), plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise financière de 2008, va-t-elle faire tache d'huile ? Des analystes financiers interrogés lundi par l'Agence France-Presse restent pour l'instant plutôt optimistes en raison des mesures prises par les autorités américaines, mais les marchés s'inquiètent.

Va-t-on revivre la grande crise financière de 2008 ?

« On n'est pas dans la même situation, c'est beaucoup plus circonscrit, avec un certain type de banques et une clientèle d'un certain secteur [des banques régionales travaillant beaucoup avec le secteur technologique, NDLR] », indique à l'Agence France-Presse Éric Dor, directeur des Études économiques à l'école de commerce IESEG. SVB reste « un cas assez particulier », renchérit Lionel Melka, associé chez la société d'investissement Swann. Selon lui, la tendance a pu être accentuée par la « soudaineté » de la faillite, mais « ça va se calmer » et la crise bancaire est déjà « circonscrite » avec les mesures des autorités américaines.

Ces dernières ont annoncé une série de mesures pour rassurer sur la solidité du système bancaire américain et vont notamment garantir l'intégralité des dépôts de la banque en faillite. La banque centrale américaine (Fed) s'est également engagée à prêter les fonds nécessaires à d'autres banques qui en auraient besoin pour

