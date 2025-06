Face au Trésor américain, la banque centrale suisse se défend de manipuler sa monnaie

Le président de la Banque nationale suisse (BNS), Martin Schlegel, lors d'une assemblée générale de la banque centrale suisse à Berne, le 25 avril 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque centrale suisse se défend de manipuler sa monnaie après la décision du Trésor américain d'ajouter la Suisse à sa liste de surveillance des partenaires commerciaux qui méritent, selon lui, "une attention particulière".

Les interventions sur le marché des changes, qui peuvent être nécessaires "dans certaines circonstances", visent uniquement à "assurer la stabilité des prix", et non "à accroître de manière indue la compétitivité de l'économie suisse", a insisté la Banque nationale suisse (BNS).

"La BNS ne se livre à aucune manipulation du franc", a assuré l'institution monétaire dans un communiqué transmis vendredi à l'AFP.

Jeudi, le Trésor américain a ajouté la Suisse et l'Irlande à sa liste de surveillance de partenaires commerciaux susceptibles de manipuler leur devise ou de mettre en place des barrières commerciales non tarifaires. Cette liste comptait déjà sept pays, dont la Chine, l'Allemagne et le Japon.

Cette décision d'ajouter l'Irlande et la Suisse est intervenue dans le cadre d'un rapport semi-annuel dans lequel le Trésor américain fait le point sur les politiques économiques de ses grands partenaires commerciaux.

Le rapport n'a pas identifié de cas de manipulation. Cependant, la Suisse a été intégrée à la liste de surveillance au vu notamment de son excédent commercial avec les Etats-Unis, qui a gonflé en 2024, sous l'effet d'une hausse des livraisons d'or, le pays alpin comptant de nombreuses fonderie, et dans une moindre des produits pharmaceutiques, d'après ce rapport.

"La BNS et les autorités suisses restent en contact avec les autorités américaines afin de leur expliquer la situation économique et la politique monétaire de notre pays", a expliqué l'institution monétaire dans le communiqué vendredi.

Le franc suisse fait partie des grandes valeurs refuges derrière lesquelles se replient les investisseurs en cas d'incertitudes sur les marchés ou de tensions géopolitiques.

Pour lutter contre la surévaluation de sa monnaie, la BNS utilise différents instruments de politique monétaire, dont des interventions sur les marchés de changes.

En décembre 2020, durant le premier mandat de Donald Trump, les Etats-Unis avaient accusé la Suisse de manipuler sa monnaie, ce que la BNS avait vigoureusement réfuté. Elle avait cependant été retirée de la liste de surveillance l'année suivante, lors du mandant de Joe Biden.

En 2020, avec la crise du Covid-19, les interventions de la BNS s'étaient fortement accrues. Aux côtés d'autres banques centrales, elle avait participé à des actions pour tenter de stabiliser l'économie mondiale alors que la pandémie avait créé un choc sans précédent.