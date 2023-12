Fabrication, destruction, transports... Quelle est l'empreinte environnementale des billets de banque en euros ?

Selon une étude réalisée par la Banque centrale européenne, le coût environnemental des billets en euros ne représente que "0,01%" des activités annuelles d'une Européen.

( AFP / DENIS CHARLET )

Les billets de banque en euros sont-ils nocifs pour l'environnement ? Selon la Banque centrale européenne (BCE), qui publie ce lundi 11 décembre sa première étude sur le sujet, l'empreinte environnementale des billets est "très faible".

Émissions de CO2, dégâts sur la couche d'ozone, consommation en eau... Selon cette étude réalisée en 2019, le score global de la production de billets, de leur fabrication à leur destruction, équivaut chaque année "à un trajet de huit kilomètres en voiture", ou "0,01% de l'incidence environnementale totale des activités annuelles de consommation d'un européen".

Les principaux facteurs contribuant à l'empreinte environnementale des billets sont la consommation d'énergie des distributeurs automatiques de billets (DAB) et le transport de fonds , précisent les auteurs de l'étude.

"L'Eurosystème s'engage à rendre les billets en euros aussi respectueux de l'environnement que possible tout en veillant à ce que les espèces soient largement accessibles et acceptées", a déclaré Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, cité dans un communiqué.

La BCE rappelle par ailleurs qu'elle a pris "dès 2004" des mesures afin de réduire l’empreinte environnementale des billets en euros, en visant par exemple l'utilisation exclusive de coton durable et en interdisant la mise en décharge des billets usagés. Elle souligne aussi avoir engagé "d'importants travaux de recherche et de développement (...) pour rendre les futurs billets en euros encore plus respectueux de l’environnement à tous les stades de leur cycle de vie".

La France, 1er producteur de billets en euros

Les espèces restent le premier moyen de paiement dans les vingt pays de la zone euro mais leur érosion est notable : la part du cash dans les paiements physiques est passée de 72% en 2019 à 59% l'an dernier.

La Banque de France est par ailleurs le premier producteur de billets en euros, parmi les onze imprimeries en zone euro. Elle a statué cette année la construction d'une nouvelle imprimerie de billets en remplacement de l'usine actuelle de Chamalières à côté de Clermont-Ferrand, sur le site de la papeterie de Vic-le-Comte, non loin de là.

À la réalisation du projet en 2026, la France devrait disposer "du pôle de production publique de billets (papeterie et imprimerie) le plus moderne, efficace, et écologique d’Europe", s'était félicité la banque centrale fin septembre.